В останні вихідні літа кияни зможуть відвідати фестивалі та пляжні концерти. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

Кияни можуть відвідати пляжний концерт популярного українського гурту LATEXFAUNA або виступ експериментального австралійського гурту HTRK.

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Також можна сходити на нічну вечірку Bal Under the Trees: 20ft Residents або вирушити на фестиваль кави.

Факти ICTV зібрали найцікавіші події літа, що минає.

Bal Under the Trees: 20ft Residents

Mezzanine

30 серпня 23.59

Вартість: 150-250 грн

Купити квитки можна тут

Bal Under the Trees: 20ft Residents – остання п’ятниця цього літа дає можливість провести ніч на відкритій терасі Mezzanine.

На гостей чекатимуть резиденти 20ft Radio David та Nemo та спеціальний гість з Тель-Авіва Shenko.

Кава Квест Фест

ВДНГ

31 серпня 11.00-1 вересня 22.00

Вартість: 100 грн

Придбати квитки можна тут

Наприкінці серпня на шанувальників ароматного зернового напою чекає справжній кавовий оазис посеред одного з найпопулярніших місць для сімейного відпочинку в Києві.

Кава Квест Фест – одкровення для фанатів природного енергетика, для професіоналів своєї справи, бізнесменів, барист і всіх, хто захоче дізнатися таємниці ароматних зерен, секрети бізнесу і тонкощі приготування найсмачнішої кави.

Програма заходу вражає масштабами: майстер-класи, лекції, бізнес-тренінги, ярмарок кавового обладнання, філії понад 50 столичних кав’ярень, чемпіонат серед барист, виступи музичних колективів, кінопокази та багато інших активностей.

LATEXFAUNA

31 серпня, 20.00

ПБК

Вартість: 300 грн

Купити квитки можна тут

В суботній вечір приходьте попрощатися з літом в обіймах променів заходу ще літнього сонця, тримаючи в руках улюблені коктейлі і танцюючи на піску.

Танці під приємний дрім-поп і смішні тексти розбавлять смуток майбутньої осені.

Бонусом для всіх відвідувачів стане подальша клубна вечірка, яка буде безкоштовною для всіх, хто придбав квитки на концерт LATEXFAUNA.

HTRK + Vanligt Folk

Mezzanine

31 серпня 20.00

Вартість: 450 грн

Купити квитки можна тут

У Києві виступить HTRK – австралійський експериментальний гурт на чолі з Найджелом Янгом і Джоннін Стендіш, чиє звучання бере натхнення з сюрреалістичних фільмів Девіда Лінча та постіндустріальних концепцій сучасності.

Їх музика має досить тонкі культурні орієнтири для критичного аналізу та водночас залишається достатньо сирою та інтуїтивною.

На розігріві виступлять Vanligt Folk. До шведського гурту входять Йонаса Авраамссон, Карл І Карлссон і Давид Сундквіста. В своїй музиці вони використовують примітивну електроніку, барабани та суміш вокалу.

Крізь відображення свого власного сприйняття музики вони торкаються як гостро соціальних тем, так і безглуздості.

Пошлая Молли

1 вересня, 20.00

ПБК

Вартість: 500 грн

Купити квитки можна тут

Пошлую Молли називають новими героями української сцени. Пісні для гурту виконує Кирило Блідий, який з кожним днем все більше знаходить відгук у своїх шанувальників: енергія божевілля, ніякої цензури та життєва лірика про історії тінейджерства.

Дебютний альбом і досі на слуху, кліпи з мільйонами переглядів та концерти, що збирають повні зали.

До слова, репер Дрейк отримав нагороди у 12 номінаціях премії Billboard Music Awards.