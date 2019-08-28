Для тих, хто не знає, куди поїхати восени у відпустку, Факти ICTV зібрали 10 ідей для поїздок.

Якщо вам не вдається відпочити влітку, можна впевнено брати відпустку восени. Такий варіант відпочинку має чимало переваг.

Наприклад, відпустка восени буде трохи “затишнішою” – у цей час на курортах менше людей.

Крім того, можна не мучитися від сильної спеки та ласувати сезонними фруктами й овочами.

Топ-10 місць для відпустки восени в Україні та за кордоном

Карпати. Осінь – найкраща пора для відпочинку в мальовничих Карпатах. Це ідеальне місце для того, щоб подихати чистим повітрям і вдосталь нагулятися на природі.

Цілий рік тут працюють підйомники, також можна взяти напрокат велосипеди та квадроцикли, покататися на конях і поплавати у прохолодних гірських річках.

Одне з популярних місць у Карпатах – озеро Синевир. Вода в ньому дуже чиста й прозора, але холодна.

На березі озера можна відпочити в оточенні неймовірних краєвидів.

Кінбурнська коса. Курортний регіон на узбережжі Чорного моря популярний завдяки ізольованості від цивілізації та екологічній чистоті.

Тут сформувалася унікальна природна еко-зона. Можна як ніжитися в морі, так і поправити здоров’я у лікувальних грязях.

Відпочивати тут восени – суцільне задоволення: досі тепле море та палюче сонце.

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Одеса. Місто, в якому життя кипить і вдень, і вночі. Восени погода не така спекотна, а легкий вітерець після літа подобається багатьом.

Крім пляжного відпочинку тут можна урізноманітнити культурну програму. Наприклад, відвідати музеї, оперний театр, цирк, зоопарк, а також побачити підземелля.

Також можна стати свідком грандіозного й феєричного святкування дня міста, який Одеса відзначає 2 вересня.

Італія. У вересні на північному узбережжі Італії температура повітря тримається у межах +33-34°, а води +24-25°.

У цей час добре в Ріміні, Сардинії, Сан-Ремо, а також Венеціанської Рив’єрі. Восени у Венеції можна відвідати знаменитий кінофестиваль.

У жовтні на півночі Італії досить прохолодно, тому краще зробити вибір на користь південного узбережжя або Сицилії. Вода тут прогрівається до +22-23°.

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Іспанія. Багатьом туристам осінь в Іспанії подобається більше, ніж літо. Температура повітря і моря знаходяться в ідеальній рівновазі.

У вересні температура повітря тримається на рівні +27°, а моря +23°.

У листопаді краще обрати тури в Барселону, Мадрид і Валенсію. Тут вже досить прохолодно (+17-20°), тому відвідувати архітектурні пам’ятники і музеї буде приємніше.

Греція. У вересні-жовтні на узбережжі Греції не буває штормів, погода сприятлива для пляжного відпочинку.

Спека спадає, але море ще тепле. У вересні та жовтні вода прогрівається до +23°.

Крім того, в цей час легше їздити на екскурсії. Можна оглянути острова Родос, Крит, Корфу, Міконос, Санторіні.

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Балі. У жовтні є чимало приводів відпочити на Балі. Через незначну кількість туристів тут спокійно, а погода сприяє втіленню будь-якого сценарію відпочинку.

Варто також врахувати, що восени тут знижуються ціни, тому розваги та екскурсії стають доступнішими.

Жовтень ніби створений для безтурботного пляжного релаксу. Вода в океані прогрівається до +27°.

Кіпр. У вересні на Кіпрі панує повноцінне літо. З настанням рідкісних осінніх дощів Кіпр розквітає і виглядає значно привабливіше.

Крім того, осінь – пора дозрівання цитрусових, слив, абрикос, груш. Також можна поласувати папаєю, манго, виноградом, маслинами та інжиром.

Єгипет. До середини вересня у Єгипті спадає спека – температура повітря не перевищує +30°. Щоправда ціни на тури в Єгипет восени теж вищі.

У жовтні тут трохи прохолодніше, але сонце досі активне, тож можна обгоріти. Листопад – чудовий час відвідати екскурсії.

До середини листопада море досі тепле й вабить туристів.

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ОАЕ. Восени в ОАЕ особливо сприятливий відпочинок: сонце вже не обпалює, а море ще тепле.

Крім того, це чудова можливість подивитися визначні пам’ятки, не виснажуючи себе спекою.

Ущелини Хаджських гір, піщані пляжі, мінеральні джерела, нічне полювання на крабів, дайвінг – цікаве заняття для себе знайде кожен.

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