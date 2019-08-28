Компанія Apple проведе презентацію нових iPhone наприкінці вересня 2019 року. Факти ICTV зібрали всю попередню інформацію про iPhone, який повинні представити цього року.

На презентації Apple, що має відбутися наприкінці вересня 2019 року, планують показати нові моделі смартфонів iPhone, які попередньо носять назви iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Натяк на точну дату події знайшли в бета-версії iOS 13. На зображенні під назвою HoldForRelease в календарі виставлена дата 10 вересня. Саме в цей день Apple може провести презентацію.

Однією з найбільш помітних відмінностей нових версій iPhone стане їхній екран. Базова версія отримає 6,1-дюймовий IPS-екран, Pro – 5,8-дюймовий OLED-дисплей, а Pro Max – 6,5-дюймовий OLED-дисплей.

Екрани новинок можуть бути схожі на ті, які використовують в смартфонах Samsung Galaxy S10.

Навряд на презентації Apple покажуть глобальні зміни дизайну, тому варто очікувати, що властивий останнім моделям iPhone виріз для фронтальної камери залишиться.

Очікується, що новий iPhone буде оснащений наступним поколінням біонічного мікропроцесора Apple A13, однак базова версія може отримати іншу модель процесора, щоб встати в ланку більш бюджетних гаджетів.

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Новинки отримають 4 ГБ оперативної пам’яті і 64 ГБ, 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам’яті. Ємність акумулятора нових iPhone також повинна зрости, однак наразі не зрозуміло на скільки.

Під час презентації Apple також повинна розповісти про нові камери, які отримають більш потужні версії смартфона. iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max можуть оснастити потрійною камерою на 12 Мп, яка знаходитиметься в центрі спеціального квадрата на задній панелі.

Крім того, трохи краще стане і фронтальна камера. Її роздільну здатність буде збільшено до 12 Мп.

Нові моделі iPhone можуть почати укомплектовувати спеціальними стилусами. Однак деякі аналітики вважають, що в iPhone 11 вони продаватимуться окремо і лише в більш пізніх версіях їх поставлятимуть разом зі смартфонами.

Також на презентації Apple можуть представити нову версію смарт-годинника Watch Series 5.

Очікується, що гаджет продаватиметься у версіях з керамічним і титановим корпусом.

До слова, компанія Apple зареєструвала в базі даних Євразійської економічної комісії 11 моделей смартфонів.

Фото: Mobile Fun

