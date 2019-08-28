28 серпня православні та греко-католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці.

Успінням Пресвятої Богородиці закінчується Успенський піст, який розпочався 14 серпня. Свято також називають Першою Пречистою.

Після 28 серпня настає пора весіль.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці.

Пресвяту Богородицю ми почитаємо,

Її успіння сьогодні згадаємо,

Щоб провести її апостоли святі,

Зібралися надати почесті земні.

Всім людям ми бажаємо миру та щастя,

Негоди покинуть Вас назавжди,

В душі тільки спокій, тепло,

Здоров’я міцного назавжди,

Вам і вашій сім’ї.

***

Свята богородиця,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята богородиця,

Про кохання лише благаємо,

І на силу уповаємо,

Христом Богом заклинаємо.

Свята богородиця,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

***

Через Успіння відійшла до Бога

Пречиста Діва, Богородиця Свята.

Вінчалась успіхом земна дорога

Смиренної Раби та Матері Христа.

Ще змалку серце присвятила Богу,

Коли очікуванням жив Єрусалим.

В науці, молитвах, житті простому

Зросла чеснійша херувим і серафим.

Вмістилищем святим Вона зробилась,

Здолала владу первородного гріха.

І ліствицею до Небес приснилась,

Осмислилась неопалима купина.

Але пройшла крізь Її серце зброя

Переживань, страждань та болю за Христа.

Нас всиновила, звідавши смак горя,

Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.

Заступницею стала для скорботних,

Їх радістю, опорою в житті земнім

І покровителькою всіх охочих,

Які пішли за Господом шляхом вузьким.

***

У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи та дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити та сподіватися.

***

У свято Успіння Пресвятої Богородиці бажаю цнотливості та розсудливості, милості серця і доброти душі, світлої надії та міцної віри. Цінуйте і бережіть своїх близьких, свою сім’ю, своє щастя, забувайте все погане і радуйтеся кожному новому дню.

Раніше Факти ICTV писали про традиції, прикмети та заборони свята Успіння Пресвятої Богородиці.