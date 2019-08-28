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Успіння Пресвятої Богородиці: привітання в картинках

28 серпня віруючі в Україні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках

Успіння Пресвятої Богородиці також називають Першою Пречистою.

Свято є церковне і саме в цей день закінчується Успенський піст, який почався 14 серпня.

Читайте: Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в картинках.

  • Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках
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Успіння Пресвятої Богородиці: привітання в картинках / 6 фотографий

Нагадаємо, Факти ICTV писали про традиції, прикмети та заборони свята Успіння Пресвятої Богородиці.

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