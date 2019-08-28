В Україні 28 серпня православні та греко-католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Ним закінчується Успенський піст, який розпочався 14 серпня.
У народі це свято називають Першою Пречистою. Друга буде 21 вересня (Різдво Богородиці), а Третя – 4 грудня (Введення в храм Пресвятої Богородиці). Про них у народі кажуть: Перша Пречиста жито засіває, Друга – дощем поливає, а Третя – снігом покриває.
Після першої Пречистої дівчата в селах вже не мають важкої роботи. Тому кажуть так: Прийшла Перша Пречиста – стає дівка речиста. Тобто багато говорити, бо немає вже роботи. Після Успіння Пресвятої Богородиці настає весільна пора.
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Історія свята
28 серпня віруючі згадують упокоєння та воскресіння Матері Божої. Згідно з легендою, за три дні до смерті Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про близький перехід її до вічності. В цей день апостоли полишили місця своєї проповіді та дивним чином зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла.
Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився сам Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа.
Традиції та прикмети Успіння
Успіння проводжай, а осінь зустрічай – саме після Успіння починається бабине літо, що триватиме ще весь перший місяць осені.
У полях ставили останній сніп, що завершав жнива, а в церкву приносили насіння і колосся різних хлібів для освячення.
До свята Успіння, коли завершувався Успенський піст, влаштовували народні гуляння, у складчину варили пиво, мед та пекли пироги.
З цього дня у лісах починали збирати гриби і горіхи на зиму.
Також доброю традицією було на Успіння займатися засоленням на зиму капусти, огірків, помідорів та інших овочів.
Слідкували цього дня і за погодою
Яка Перша Пречиста – така й осінь.
З’явилася веселка на небі – осінь буде теплою.
Гарна погода – бабине літо буде прохолодним.
Багато павутиння – зима буде морозною і малосніжною.
Що не можна робити на Першу Пречисту?
Заборонено сваритися з рідними і близькими.
На Успіння не можна ходити босоніж – всі хвороби збереш. Вважається, що роса в цей день – це сльози природи про те, що Богородиця залишила цей світ і не може перебувати з людьми і допомагати їм.
Не можна надягати старе або незручне взуття, щоб уникнути проблем у житті. Вважається, що якщо натерти ногу в цей день, то людину чекає важке, сповнене проблем і невдач життя.
Однак в цей день дозволялося працювати, особливо якщо ви не закінчили якусь розпочату справу або комусь потрібно допомогти.
До слова, Успінням Пресвятої Богородиці завершується Успенський піст, який тривав два тижні – з 14 по 27 серпня.
Фото: ЕКЛЕЗІЯ