27 серпня компанія SpaceX провела випробування космічного корабля під назвою Starhopper.

Під час випробувань космічний корабель Starhopper Mk1 компанії SpaceX успішно піднявся на висоту 150 метрів і приземлився на посадкову площадку, яка знаходилася приблизно у 100 метрах від місця зльоту.

Раніше випробування Starhopper не мали успіху. Тоді космічний корабель зміг піднятися всього на 18 метрів.

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Космічний корабель Starhopper є прототипом Starship.

Його планують використовувати в польотах на орбіту Землі, Місяць і Марс.

До слова, ракета-носій Falcon компанії SpaceX вивела на орбіту ізраїльський супутник, щоб розширити доступ до інтернету.

Джерело: NASASpaceFlight Videos

Фото: NASASpaceFlight Videos

Відео: NASASpaceFlight Videos