PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Успішний тест: SpaceX провела випробування космічного корабля Starhopper

27 серпня компанія SpaceX провела випробування космічного корабля під назвою Starhopper.

SpaceX Starhopper

Під час випробувань космічний корабель Starhopper Mk1 компанії SpaceX успішно піднявся на висоту 150 метрів і приземлився на посадкову площадку, яка знаходилася приблизно у 100 метрах від місця зльоту.

Раніше випробування Starhopper не мали успіху. Тоді космічний корабель зміг піднятися всього на 18 метрів.

Читайте: Hubble зробив новий знімок галактики-двійника Чумацького шляху

Космічний корабель Starhopper є прототипом Starship.

Його планують використовувати в польотах на орбіту Землі, Місяць і Марс.

До слова, ракета-носій Falcon компанії SpaceX вивела на орбіту ізраїльський супутник, щоб розширити доступ до інтернету.

Джерело: NASASpaceFlight Videos

Фото: NASASpaceFlight Videos

Відео: NASASpaceFlight Videos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вперше в новітній історії! В Україні випробували ракету-носій класу Циклон-4
Вперше в новітній історії! В Україні випробували ракету-носій класу Циклон-4
NASA розслідує перший в історії злочин у космосі
NASA розслідує перший в історії злочин у космосі
персеида
Метеоритний дощ Персеїди: де та о котрій спостерігати пік зорепаду
кінець світу
Зіткнення Землі з Нібіру: черговий кінець світу призначено на 12 серпня 2019
SpaceX
SpaceX вивела на орбіту ізраїльський супутник зв’язку
Спіральна галактика
Hubble зробив новий знімок галактики-двійника Чумацького шляху
Українець на Місяці: як наш співвітчизник ледь не потрапив до Аполлону-11
Українець на Місяці: як наш співвітчизник ледь не потрапив до Аполлону-11
Метеорний потік Персеїди: як зробити фото зорепаду
Метеорний потік Персеїди: як зробити фото зорепаду
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка