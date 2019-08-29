29 серпня православні святкують Третій Спас, який ще називають Горіховим або Хлібним. Факти ICTV пропонують привітати близьких та друзів картинкою з нашої добірки.

На Горіховий Спас, 29 серпня, за традицією потрібно сходити до храму і освятити кошик з яблуками, виноградом, горіхами, медом та хлібом.

Заведено також вітати один одного – обмінюватися картинками і листівками. Це чудовий привід розділити з близькими та друзями святковий настрій.

Пропонуємо красиві листівки з Горіховим Спасом 2019.

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Привітання з Горіховим Спасом в картинках / 7 фотографий

Факти ICTV раніше розповідали про традиції Горіхового Спаса та заборони на свято.

Фото: pozdravka.com