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Факти / Lifestyle

Привітання з Горіховим Спасом в картинках

29 серпня православні святкують Третій Спас, який ще називають Горіховим або Хлібним. Факти ICTV пропонують привітати близьких та друзів картинкою з нашої добірки.

Горіховий Спас

На Горіховий Спас, 29 серпня, за традицією потрібно сходити до храму і освятити кошик з яблуками, виноградом, горіхами, медом та хлібом.

Заведено також вітати один одного – обмінюватися картинками і листівками. Це чудовий привід розділити з близькими та друзями святковий настрій.

Пропонуємо красиві листівки з Горіховим Спасом 2019.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

  • Горіховий Спас
  • Горіховий Спас
  • Горіховий Спас
  • Горіховий Спас
  • Горіховий Спас
  • Горіховий Спас
  • Горіховий Спас
  • Горіховий Спас
Привітання з Горіховим Спасом в картинках / 7 фотографий

Факти ICTV раніше розповідали про традиції Горіхового Спаса та заборони на свято.

Фотоpozdravka.com

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