Для українських школярів новий навчальний рік 2019-2020 почнеться без обов’язкової шкільної форми.

У квітні цього року батьки школярів почали збирати підписи під петицією до президента про скасування шкільної форми, у якій йшлося про те, що вона порушує права дітей. У результаті Володимир Зеленський скасував указ Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти, який був чинний ще з 1996 року.

Тоді відповідна норма запроваджувалася, щоб забезпечити дітей недорогою формою, а соціально незахищені категорії населення мали отримувати її безкоштовно. Однак на практиці це втілити не вдалося. Натомість у багатьох середніх навчальних закладах від учнів вимагали носити шкільну форму, причому не ту, яку оберуть батьки, а певного зразка.

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Що зміниться?

Тепер хлопці та дівчата, які навчаються у школі, можуть носити форму будь-якого зразка. Проте якщо такого бажання немає, ніхто не має права заборонити їм відвідувати заняття у повсякденному одязі.

Олена Бондаренко, одна з авторів петиції та співголова громадської організації Батьки SOS, переконана, що усі виграють від скасування обов’язкової шкільної форми в Україні у 2019 році:

– діти не одягатимуть один і той самий костюм щодня, зможуть носити улюблені футболки, джинси та інший зручний одяг;

– батьки зможуть зекономити гроші та не бігати напередодні 1 вересня по магазинах і ярмарках у пошуках шкільної форми;

– вчителям не треба буде контролювати, у чому діти прийшли до школи.

Який одяг краще купувати?

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич радить батькам придбати для шкільного гардеробу зручний одяг бажано з натуральної тканини. Варто робити акцент на речах, за яким легко доглядати. Вона також рекомендує обирати одяг, який не виділяється яскравістю та екстравагантністю.

Загалом батьки та школярі позитивно сприйняли новину про відміну шкільної форми в Україні у 2019 році. Батьки раді, що не треба більше думати, де взяти гроші, щоб одягнути дітей до школи. Діти – що більше не доведеться носити жаркий негарний одяг, а вчителі більше не прискіпуватимуться щодо дрес-коду.

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