1 вересня розпочинається новий навчальний рік. Факти ICTV пропонують привітати школярів з Днем знань неординарно – надіславши смішну картинку.

Смішна картинка з 1 вересня – чудовий спосіб привітати школяра або вчителя з 1 вересня.

Початок навчального року та сірих трудових буднів – не привід для смутку.

Підбадьорте однокласника, друга або свою дитину веселою картинкою з нашої добірки.

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Смішні привітання з 1 вересня у картинках / 9 фотографий

Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.

Фото: mirpozitiva.ru, listivki.olkol.com