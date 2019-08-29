29 серпня православні українці відзначають Третій Спас, який ще називають Горіховим або Хлібним. Що треба знати про свято, які традиції та заборони з ним пов’язані – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Третій Спас (Горіховий, Хлібний або Спас “на полотні”) завершує цикл свят і означає остаточний прихід осені.

Перший Спас, або Маковія був 14 серпня, а Другий або Яблучний – 19 серпня.

У народі цей день пов’язували з достиганням горіхів та завершенням жнив. Тому на останнього Спаса пекли хліб із борошна нового врожаю.

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У церковному календарі 29 серпня – це день перенесення з Едесси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа.

Традиції на Третій Спас

У цей день у храмі освячують горіхи та хліб, і тільки після цього можна готувати святковий стіл.

Господині печуть хліб та пироги з грибами, а також готують страви з горіхами.

Заготовляють також горіхову настоянку, яка має лікувальні властивості.

За традицією 29 серпня роблять оберіг із горіхових гілок – хрест, який вішали біля дверей як захист від заздрісників та недобрих помислів.

Зцілитися від хвороб допоможе миття у лазні з віником із горіха.

Колись на свято влаштовували ярмарки, де продавали текстиль ручної роботи, тому його ще називали Спасом “на полотні”.

Заборони на Горіховий Спас

Це, напевно, єдине свято, коли гріх лінуватися. Адже час збирати врожай та готуватися до зими.

Треба збирати горіхи, молоти борошно, пекти хліб та робити соління на зиму.

Заборонено ходити до лісу без оберега – можна зустрітися з нечистою силою.

Не можна відмовляти в допомозі дітям, хворим, мандрівникам та бідним.

Прикмети:

Якщо гарний врожай горіхів, то хліб не вродить, але наступного року буде навпаки: Багато горіхів на Спаса – через рік запасешся хліба про запас.

Якщо гарний Третій Спас – взимку буде квас.

Якщо журавель відлітає до Третього Спаса, то на Покрову буде морозно, а ні – так і зима зажде.

Читайте більше про історію та традиції Третього або Горіхового Спаса у матеріалі Фактів ICTV.