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Гороскоп на сьогодні, 30 серпня

Яким буде 30 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 30 серпня

Добре дізнаватися про своїх предків, історію сім’ї, спілкуватися зі старшими роду, можна почати творче втілення генеалогічного древа. Можна просити у предків благословення на дії тощо. Сприятливі будь-які пожертвування, прояви щедрості.

Для старту важливих подій час не особливо вдалий, при цьому день небажано проводити у рутині. Вдаватися може все, що пов’язано з творчістю, нестандартними підходами.

Походи на концертні заходи і будь-який активний відпочинок, який допоможе і розслабитися і при цьому наповнитися, – вельми підходяще заняття.

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Важливо бути уважним до свого емоційного стану, не перевантажувати себе.Будь-які медичні аналізи, медогляд варто виключити – швидше за все, пізніше доведеться перевіряти результати.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, стрижка волосся, брати і давати гроші у борг.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2019.

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