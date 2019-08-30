Курс биткоина стабілізувався на рівні близько $9500.

Біткоін тимчасово стабілізувався близько $9500 після зниження з мінімумами в $9300.

Аналітики відзначили, що в липні розпродаж також зупинявся близько цього рівня.

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– Розпродаж біткоінів і всього ринку криптовалют в цілому збігся з ралі на американському ринку акцій після заяв Китаю, що пом’ягшили побоювання навколо торгової війни, – говорять аналітики FxPro.

Фінансовий експерт Пітер Шифф заявив, що біткоін провалив тест на статус захисного активу.

На тлі нового витка торгової війни між Китаєм і США, японська ієна, швейцарський франк, золото і срібло виросли, а біткоін і фондовий ринок – впали.

До слова, кріптовалютная біржа Binance збирається взаємодіяти з регуляторами при запуску регіональних стейблкоінов Venus.

Джерело: ihodl.com