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Факти / Lifestyle

Binance врахує помилки Facebook при запуску Venus

Криптовалютная біржа Binance збирається взаємодіяти з регуляторами при запуску регіональних стейблкоинов Venus і постарається уникнути помилок, з якими зіткнувся Facebook і його проект Libra.

Binance

Співзасновниця Binance Хе Йі повідомила, що при запуску Venus криптовалютна біржа врахує досвід Facebook.

За її словами, Venus був натхненний різними аспектами проекту соцмережі Libra, але він націлений на азіатські країни, а його головним пріоритетом буде регуляторний відповідність.

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Управління проектом візьме на себе незалежна асоціація, а фінансування буде гарантовано національними валютами і цінними паперами.

Для запуску Venus буде використовуватися не мережа Binance Chain, а спеціально створений публічний блокчейн. Binance залучить до ініціативи партнерів за допомогою фінансових стимулів, але це питання ще в розробці.

Нагадаємо, у червні компанія Facebook разом із 28 партнерами анонсувала запуск криптовалюти Libra. Факти ICTV зібрали найважливіше про нові цифрові гроші.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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