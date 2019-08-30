На виставці відеоігор Penny Arcade Expo (PAX) покажуть новий геймплей відеогри Cyberpunk 2077.

Польські розробники з CD Projekt RED давно обіцяли показати гравцям новий геймплей довгоочікуваної Cyberpunk 2077.

Вони вже демонстрували нові можливості у відеогрі під час закритого показу на E3 2019, а на PAX покажуть їх широкому загалу. Трансляція відбудеться 30 серпня о 21.00 за київським часом.

Наразі подробиць про те, що саме ми побачимо у новому геймплеї Cyberpunk 2077 немає, проте відомо, що він триватиме 15 хвилин.

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Крім того, під час трансляції розробники розкажуть про різні можливості для проходження відеогри.

Вихід Cyberpunk 2077 запланований на 16 квітня 2020 року для PlayStation 4, Xbox One та ПК.

До слова, компанія Nintendo представила ігрову платформу Switch Lite.

Фото: CD Projekt RED

Відео: GameSpot