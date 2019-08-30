Усі батьки мріють, щоб їхня дитина гарно вчилися в школі, а потім отримала достойну професію. Тому часто користуються послугами репетиторів. Факти ICTV розібралися, коли це справді необхідність, а коли – просто марна трата грошей та часу.

Чи потрібен школяреві репетитор, з якого віку та скільки потрібно займатися – подібні питання постають перед батьками на початку кожного навчального року.

На них немає однозначної відповіді, бо кожна дитина індивідуальна.

– У дітей вибіркові увага та пам’ять. Це означає, що вони будуть цікавитися, запам’ятовувати та розвиватися тільки в тому, що їх цікавить. З цього випливає – якщо молодший школяр з якоїсь причини не засвоїв предмет, отже, йому було нецікаво, – пояснила дитячий і сімейний психолог Тетяна Мавроді.

На її думку, в таких випадках дитині потрібно допомогти, і щоб додаткові заняття не пройшли дарма, необхідно вибирати репетитора, який зможе зацікавити її саме цим предметом, тобто він повинен бути ще і непоганим психологом.

Тому якщо окремі предмети для школяра стають непосильною ношею, а ви вже не в змозі допомогти, варто звернутися до професіоналів. І неважливо, в якому класі ваша дитина. Головне – зробити це вчасно. Тривалий час немає результату – шукайте іншого репетитора!

Коли потрібен репетитор – поради психологів:

Це необхідність, якщо дитина, наприклад, відстає з англійської, а в майбутньому без іноземної мови не обійтися.

Якщо ж дитина отримала незадовільну оцінку, бо через лінь не зробила домашнє завдання, а батьки вже готові наймати репетиторів – тоді це марна трата грошей і часу.

У жодному разі не можна навантажувати учнів молодших класів заняттями з репетиторами з кількох предметів – чим більше репетиторів, тим менше бажання у дитини робити щось самостійно.

Залежно від потреб дитини, можна найняти одного репетитора, а з іншим предметів батькам варто самим допомогти чаду.

Коли йдеться про підготовку до ЗНО – це необхідність! Навіть якщо дитина добре вчиться, за рік до тестування репетитор допоможе освіжити в пам’яті матеріал з нуля. Двох занять на тиждень з одного предмета буде достатньо.

Тетяна Мавроді зробила важливе зауваження щодо допомоги батьків:

– У багатьох сім’ях це призводить до конфліктів. Не маючи певної освіти, терпіння та вільного часу, батьки доходять до точки кипіння.

За її словами, у таких випадках більшість вчителів, викладачів і навіть репетиторів віддають своїх дітей в руки інших професіоналів, мовляв, можу навчити всіх, але своїм дітям я не вчитель.

– До спільних занять варто вдаватися тільки у тому випадку, якщо батьки на 100% впевнені у своїй компетенції та витримці, – підсумувала вона.

Репетиторство в школі

У Міносвіти України хочуть заборонити таку практику через конфлікт інтересів.

Тому цього року відомство звернулося до шкіл і оголосило репетиторство порушенням.

Водночас школа має право надавати такі платні послуги – але тільки легально, тобто шляхом укладення відповідного договору з батьками.

А батьки вже самі вирішують – чи потрібен їхній дитині репетитор.

Як мама колишнього випускника можу сказати, що користувалася послугами репетитора як у стінах школи, так і поза ними.

Головна порада – не змушуйте дитину, враховуйте її бажання. Інакше це будуть викинуті на вітер гроші. Бо у спілкуванні репетитора з учнем важливий також психологічний контакт. Якщо його не було на уроках, навряд чи він з’явиться під час індивідуальних занять.

І ще один момент – навіть якщо ви знайшли репетитора, якого вам порадили друзі чи знайомі, це не означає, що він підходить вашій дитині.

Тому цікавтеся в обох щодо результативності таких уроків. Якщо її немає, а ви продовжуєте платити, то це вже буде ваша відповідальність як батьків, які не бажають займатися своєю дитиною.

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І насамкінець – важливі не оцінки в школі, а знання. Знаю з власного досвіду, бо у мого сина була вчителька математики, яка просто не любила дітей та вважала ледь не всіх дурнями. Довелося найняти репетитора, бо цей предмет був важливий для майбутного вступу до ВНЗ. Оцінки сина з математики практично не змінилися, але результат був – після складання ЗНО.

Тому в питанні – потрібен репетитор, чи ні – важливо також, наскільки довірливі у вас стосунки з дитиною.

До слова, як зміниться шкільне життя з 1 вересня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Валентина Летяк