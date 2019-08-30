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Що подарувати дитині на 1 вересня – найкращі ідеї

Ідеї подарунків для дитини на 1 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Що подарувати дитині на 1 вересня

Що подарувати дитині на 1 вересня – це питання найбільше турбує батьків першокласників, адже для учорашніх малюків починається дуже відповідальний період.

Безумовно, це стрес для дитини, а пом’якшити його можна приємним подарунком.

Але не поспішайте зупиняти свій вибір на шкільному приладді – надто банально! Згадайте себе у цьому віці та чого тоді найбільше хотілося.

Факти ICTV зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.

Свято на честь першокласника

Свято на честь першокласника

Фото: Vshunt86 | Dreamstime.com

Так! Найбільше в такому віці хочеться свята. Дозвольте дитині запросити на нього нових друзів та самій вибрати місце проведення – кафе, парк атракціонів, кінотеатр, або все в комплексі.

Таке свято 1 вересня можете влаштувати і в родинному колі.

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А приємним доповненням до нього стане подарунок чи невеликий сувенір:

  • Яскравий будильник – з ним легше прокидатися щоранку.
  • Настільна лампа – зручна та з великим абажуром, який легко мити.
  • Мініатюрна шкільна дошка.
  • Карта з картинками тварин, що мешкають на тому чи іншому материку.
  • Стілець, що обертається.
  • Дитяча енциклопедія – почати з першого тому і пообіцяти дарувати наступні видання.
  • Великий набір олівців, фломастерів або яскравих ручок – діти такого віку радіють, коли чогось багато.
  • Лялька, машинка, настільна гра чи будь-яка інша іграшка – це нагадає першокласнику, що дитинство у шість років не закінчується.
Що подарувати дитині на 1 вересня

Фото: Ekaterina Senyutina | Dreamstime.com

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.

Фото: Dreamstime

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