Ідеї подарунків для дитини на 1 вересня – у добірці Фактів ICTV.
Що подарувати дитині на 1 вересня – це питання найбільше турбує батьків першокласників, адже для учорашніх малюків починається дуже відповідальний період.
Безумовно, це стрес для дитини, а пом’якшити його можна приємним подарунком.
Але не поспішайте зупиняти свій вибір на шкільному приладді – надто банально! Згадайте себе у цьому віці та чого тоді найбільше хотілося.
Факти ICTV зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.
Свято на честь першокласника
Так! Найбільше в такому віці хочеться свята. Дозвольте дитині запросити на нього нових друзів та самій вибрати місце проведення – кафе, парк атракціонів, кінотеатр, або все в комплексі.
Таке свято 1 вересня можете влаштувати і в родинному колі.Читайте: Стоп сервізи! Креативні і недорогі подарунки вчителям на 1 вересня Що зміниться з 1 вересня у школах - 13 новацій Шкільна мода 2019: актуальні наряди для школярів
А приємним доповненням до нього стане подарунок чи невеликий сувенір:
- Яскравий будильник – з ним легше прокидатися щоранку.
- Настільна лампа – зручна та з великим абажуром, який легко мити.
- Мініатюрна шкільна дошка.
- Карта з картинками тварин, що мешкають на тому чи іншому материку.
- Стілець, що обертається.
- Дитяча енциклопедія – почати з першого тому і пообіцяти дарувати наступні видання.
- Великий набір олівців, фломастерів або яскравих ручок – діти такого віку радіють, коли чогось багато.
- Лялька, машинка, настільна гра чи будь-яка інша іграшка – це нагадає першокласнику, що дитинство у шість років не закінчується.
До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.