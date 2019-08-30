Ідеї подарунків для дитини на 1 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Що подарувати дитині на 1 вересня – це питання найбільше турбує батьків першокласників, адже для учорашніх малюків починається дуже відповідальний період.

Безумовно, це стрес для дитини, а пом’якшити його можна приємним подарунком.

Але не поспішайте зупиняти свій вибір на шкільному приладді – надто банально! Згадайте себе у цьому віці та чого тоді найбільше хотілося.

Факти ICTV зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.

Свято на честь першокласника

Так! Найбільше в такому віці хочеться свята. Дозвольте дитині запросити на нього нових друзів та самій вибрати місце проведення – кафе, парк атракціонів, кінотеатр, або все в комплексі.

Таке свято 1 вересня можете влаштувати і в родинному колі.

А приємним доповненням до нього стане подарунок чи невеликий сувенір:

Яскравий будильник – з ним легше прокидатися щоранку.

Настільна лампа – зручна та з великим абажуром, який легко мити.

Мініатюрна шкільна дошка.

Карта з картинками тварин, що мешкають на тому чи іншому материку.

Стілець, що обертається.

Дитяча енциклопедія – почати з першого тому і пообіцяти дарувати наступні видання.

Великий набір олівців, фломастерів або яскравих ручок – діти такого віку радіють, коли чогось багато.

Лялька, машинка, настільна гра чи будь-яка інша іграшка – це нагадає першокласнику, що дитинство у шість років не закінчується.

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.