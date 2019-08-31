День далекобійника святкують щороку в останню суботу серпня. Тисячі водіїв відзначають своє професійне свято, тому Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках для далекобійників.

День далекобійника цього року святкують в останню суботу третього місяця літа, 31 серпня.

Робота далекобійника на перший погляд непримітна, але це далеко не так. Це не просто робота, яка приносить гроші, а спосіб життя, до якого дуже швидко звикаєш.

Професія далекобійника, як і моряка далекого плавання, оповита в нашому уявленні певною романтикою. Дорога, подорожі, нові люди, країни та багато вражень – так живуть водії далекої дороги.

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Не забудьте привітати знайомих та рідних, які пов’язані з професією далекобійника.

Привітання у картинках з Днем далекобійника



























День далекобійника: найкращі привітання в картинках / 7 фотографий

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