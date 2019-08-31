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Факти / Lifestyle

Десять незвичайних букетів на 1 вересня

Цікаві букети на 1 вересня не тільки принесуть радість вчителю, а й допоможуть школяреві проявити свою індивідуальність.

Десять незвичайних букетів на 1 вересня

Букети на 1 вересня мають бути особливі, щоб проявити увагу учня до педагога. Факти ICTV пропонують п’ять ідей для оформлення цікавих букетів на 1 вересня.

У День знань тисячі ошатних першокласників з усієї країни почують свій перший дзвінок на урочистій шкільній лінійці.

Незмінним атрибутом цього свята для кожного маленького школяра є букет квітів, призначений для свого майбутнього вчителя, з яким вони увійдуть в навчальний рік.

Читайте: Як вибрати букет для вчителя на 1 вересня

Незвичайні букети на 1 вересня

Букети на 1 вересня можна зробити із екзотичних квітів, які у легких букетах виглядатимуть дуже вишукано. Щоб композиція були цікавішою, додайте, наприклад, ягоди на гілочках або ж фрукти.

Десять незвичайних букетів на 1 вересня / 5 фотографий

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.

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