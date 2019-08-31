Яким буде 31 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні у веденні справ і бажаннях варто спиратися на свою інтуїцію.

Час до обіду більше сприяє активності. Підходить як активний відпочинок, так і діяльність, за винятком важливих починань, при цьому можна до них готуватися: продумувати, зіставляти і планувати.

У тому числі день сприяє всьому, що пов’язано з нерухомістю та земельними ділянками, — теж можна вивчати інформацію та планувати, але все-таки діяти в цих напрямках краще трохи пізніше.

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Сьогодні бажано обережно ставитися до їжі. Якщо є відчуття, що їжа не підходить вам або їсте без апетиту, то краще довіритися цьому.

Сприятливі будь-які безкорисливі вчинки, які зроблені від чистого серця. Будь-яке невдоволення, яке висловлюється вами або у вашу адресу, краще приймати спокійно і обговорювати без категоричності і звинувачень. Це допоможе уникнути надалі можливих неприємностей.

Несприятливо: підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2019.