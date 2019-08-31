31 серпня іменини святкують Георгій, Григорій, Євген, Лев, Макарій та Михайло. Про народні прикмети на 31 серпня – читайте у матеріалі.

31 серпня День ангела відзначають Георгій, Григорій, Євген, Лев, Макарій та Михайло.

Не забудьте привітати Юль, Юліан та Улян – у них теж іменини.

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Народні прикмети на 31 серпня

В останній день літа у народі шанують пам’ять Флора і Лавра Кінникыв.

Це означає, що особливо вшановували коней – чистили, заплітали гриви і давали спочинок.

Навіть прикмета була: якщо коні поводяться неспокійно і б’ють копитами – до похмурої погоди.

Також це був останній день для польових робіт.

Але для жінок приходив час робити заготовки на зиму з нового врожаю.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на серпень.