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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 31 серпня

31 серпня іменини святкують Георгій, Григорій, Євген, Лев, Макарій та Михайло. Про народні прикмети на 31 серпня – читайте у матеріалі.

Серпень свята

31 серпня День ангела відзначають Георгій, Григорій, Євген, Лев, Макарій та Михайло.

Не забудьте привітати Юль, Юліан та Улян – у них теж іменини.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 31 серпня

  • В останній день літа у народі шанують пам’ять Флора і Лавра Кінникыв.
  • Це означає, що особливо вшановували коней – чистили, заплітали гриви і давали спочинок.
  • Навіть прикмета була: якщо коні поводяться неспокійно і б’ють копитами – до похмурої погоди.
  • Також це був останній день для польових робіт.
  • Але для жінок приходив час робити заготовки на зиму з нового врожаю.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на серпень.

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