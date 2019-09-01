Факти ICTV створили оригінальні листівки, щоб ви могли привітати своїх друзів і близьких з Днем знань.
День знань 1 вересня чудовий привід привітати не тільки учнів, а й їхніх батьків та вчителів, адже й для них це свято також особливе.
Читайте: День знань 2019: найкращі привітання
У цей день в Україні традиційно проходять урочисті заходи, лінійки, а у школах та університетах стартує навчальний рік.
З нагоди свята Факти ICTV створили оригінальні листівки з Днем знать 2019.
День знань 2019 – привітання в листівках / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.
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