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День знань 2019 – привітання в листівках

Факти ICTV створили оригінальні листівки, щоб ви могли привітати своїх друзів і близьких з Днем знань.

День знаний 2019

День знань 1 вересня чудовий привід привітати не тільки учнів, а й їхніх батьків та вчителів, адже й для них це свято також особливе.

Читайте: День знань 2019: найкращі привітання

У цей день в Україні традиційно проходять урочисті заходи, лінійки, а у школах та університетах стартує навчальний рік.

З нагоди свята Факти ICTV створили оригінальні листівки з Днем знать 2019.

  • З Днем знань 2019 Україна
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День знань 2019 – привітання в листівках / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.

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