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День знань: найкращі привітання вчителю з 1 вересня

Найкращі привітання із Днем знань для вчителів – читайте на Фактах ICTV.

День знань: найкращі привітання вчителю з 1 вересня

Перший день осені знаменує початок нового навчального року. У День знань дзвенить урочистий перший дзвінок для всіх школярів. Ми зібрали красиві слова побажань для вчителів та всіх причетних до цього чудового свята.

Читайте: Як вибрати букет для вчителя на 1 вересня

Привітання для вчителя

Перша вчителько,
Уклін наш Вам до землі,
Хай прекрасні будуть дні,
Хай минуть Вас злі,
На важкій шкільний ви ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!​​​​​​​

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.
І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,
Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав втікача.​​​​​​​

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!​​​​​​​

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.

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