Найкращі привітання із Днем знань для вчителів – читайте на Фактах ICTV.

Перший день осені знаменує початок нового навчального року. У День знань дзвенить урочистий перший дзвінок для всіх школярів. Ми зібрали красиві слова побажань для вчителів та всіх причетних до цього чудового свята.

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Привітання для вчителя

Перша вчителько,

Уклін наш Вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть Вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!​​​​​​​

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав втікача.​​​​​​​

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!​​​​​​​

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.