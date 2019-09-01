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Факти / Lifestyle

День знань: привітання з 1 вересня першокласнику

1 вересня по всій Україні відзначають День знань, а на першокласників чекає свято першого дзвоника.

поздравления с 1 сентября первокласснику

Привітання з 1 вересня першокласнику стануть у нагоді батькам і вчителям.

Крім традиційної лінійки на першокласників чекає святковий урок, який щорічно відрізняється темою.

Читайте: Привітання з 1 вересня у листівках

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня для тих, хто йде в перший клас.

Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завади шануй,
Вчи буквар до кірки!
Нехай тішаться батьки
За твої успіхи.

***

Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вченні,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок – не майте!

***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов’ю,
І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

Вже минуло літо променисте,
І дзвоник вперше в школу кличе вас.
Тут все святково, гарно і врочисто
В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків.
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість вищою від слів.

Раніше Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.

Фото: Dreamstime

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