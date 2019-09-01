1 вересня по всій Україні відзначають День знань, а на першокласників чекає свято першого дзвоника.
Привітання з 1 вересня першокласнику стануть у нагоді батькам і вчителям.
Крім традиційної лінійки на першокласників чекає святковий урок, який щорічно відрізняється темою.
Читайте: Привітання з 1 вересня у листівках
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня для тих, хто йде в перший клас.
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завади шануй,
Вчи буквар до кірки!
Нехай тішаться батьки
За твої успіхи.
***
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вченні,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок – не майте!
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов’ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
***
Вже минуло літо променисте,
І дзвоник вперше в школу кличе вас.
Тут все святково, гарно і врочисто
В щасливу путь і в добрий час!
Хай буде всім нам день оцей, як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків.
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість вищою від слів.
Раніше Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.