PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Google намалював веселий дудл до Дня знань

Google представив 1 вересня дудл, присвячений шкільному дзвінку.

Google намалював веселий дудл до Дня знань

Команда Google на 1 вересня підготувала цікаву заставку на стартову сторінку пошуковика.

Анімований дудл присвячено шкільному дзвінку – найголовнішому герою свята.

На анімації дзвінок спочатку спить, що означає літні канікули, а потім різко прокидається і починає дзвонити. На звук до школи збігаються букви з назви пошуковика Google.

Читайте: День знань: найкращі привітання вчителю з 1 вересня

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сезарія Евора
День народження Сезарії Евори – новий Google дудл
Перемогти на виборах через Facebook: як соцмережі маніпулюють користувачами
Перемогти на виборах через Facebook: як соцмережі маніпулюють користувачами
Пантелеймон Куліш
200 років від дня народження Пантелеймона Куліша – Google створив новий дудл
Книга
60 років з дня публікації першої книги братів Стругацьких – Google випустив новий дудл
Google виплатить $11 млн за позовом про дискримінацію за віком
Google виплатить $11 млн за позовом про дискримінацію за віком
Місяць
50-річчя висадки на Місяць: Google випустив новий дудл
Навіть у режимі інкогніто: Google збирає інформацію про перегляд порно
Навіть у режимі інкогніто: Google збирає інформацію про перегляд порно
Google визнав, що прослуховує команди користувачів
Google визнав, що прослуховує команди користувачів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка