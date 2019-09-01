Гороскоп на вересень 2019 для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на вересень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Зараз ви сфокусовані на роботі і здатні генерувати ідеї. Трудова дисципліна і більш відповідальне ставлення до професійних обов’язків принесуть вам бажану винагороду.

Влучні судження і висновки, критичний аналіз, здоровий скептицизм і готовність внести зміни – це ті гідні якості, які допоможуть вам у досягненні цілей у вересні.

В особистому житті буде загострення пристрастей, з’являться розбіжності у партнерських стосунках. Намагайтеся не давати волю емоціям. Це допоможе уникнути серйозних сварок.

Гороскоп для Тельців

У вересні Тельці відчують приплив бадьорості. Ви схильні займатися громадською діяльністю, натхнені і здатні заразити цим підйомом співробітників і компаньйонів.

Зараз чудовий час для успішного укладення угод. Можете сподіватися на відчутний прибуток.

Хороший період для проведення офіційних зустрічей, урочистих прийомів. Особливо вдалий час для тих, хто пов’язаний з мистецтвом та торгівлею. Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ.

Гороскоп для Близнюків

Зараз вам складно об’єктивно сприймати дійсність. Не поспішайте ухвалювати рішення, висловлювати свої ідеї або думки.

У вересні час від часу виникатимуть труднощі у контактах з людьми. А це у свою чергу буде заважати у діловому житті, під час спілкування з впливовими особами, начальством і офіційними організаціями.

Звузьте своє коло спілкування, відмовтеся від укладення угод, від підписання важливих паперів і роботи з документами. Особливо це стосується бухгалтерських звітів. Робота, яка вимагає точності і скрупульозності, зараз не для вас.

Гороскоп для Раків

Цей місяць сприятливий для ділових переговорів і творчості.

Вам вдасться ефектно озвучити власні ідеї, впровадити на роботі деякі нововведення і вдосконалення.

Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладення угод, підписання контрактів та інших важливих паперів.

Робота з документами буде клопіткою, але завершиться вдало. З’являються нові ділові зв’язки, зав’язуються корисні знайомства. Все це обіцяє успіх у майбутніх проектах.

Гороскоп для Левів

Працьовитість, підвищена працездатність, відповідальність допоможуть у досягненні цілей. Гарний час для пошуку і зміни роботи, для організації свого робочого місця, простору, часу.

Відмінний період для закладання основи на майбутнє. Сміливо беріться за відповідальні завдання і масштабні проекти.

У вересні ви можете встигнути зробити більше запланованого, знайти помилки, виправити їх, відточити свою майстерність. У вас з’являться сили і можливості для завершення розпочатого.

Гороскоп для Дів

Вересень – чудовий час для зав’язування нових зв’язків. Це сприятиме кар’єрному зростанню.

Невеликі поїздки у справах принесуть задоволення. З начальством і впливовими особами ви легко знайдете спільну мову, зможете висловити свої міркування.

Добре йде робота, що вимагає розумових та творчих зусиль. Ви відчуєте ясність думок, приплив свіжих ідей.

Відмінний період для укладення взаємовигідних угод. Можливий невеликий фінансовий успіх.

Гороскоп для Терезів

Сприятливий час для юридичних справ і укладення союзу.

Гарний період для купівлі речей, а також для залагодження суспільних і фінансових справ.

Друга половина місяця порадує можливостями у фінансових справах, а також новими романтичними зустрічами.

Це хороший період для дружби, для проведення свят, вечорів, зустрічей.

Сприятливий час для публічних виступів.

Гороскоп для Скорпіонів

Сприятливий період для бізнесу, початку нових проектів.

Спорт, фізична праця, будь-яка діяльність, що вимагає застосування сили, рішучості, підприємливості, принесе вам задоволення. Ви зможете подолати деякі перешкоди і наблизитися до мети.

Хороший період для укладення угод, відкриття нового підприємства або реорганізації виробництва.

Вдалими виявляться ділові візити, звернення в офіційні структури. Ви також відчуєте підтримку співробітників. Використовуйте цей період для планування, для нарад та відповідальних виступів.

Гороскоп для Стрільців

Вересень – місяць конфліктів. Особливо це буде проявлятися в особистих і сімейних стосунках. Все ускладнюється ще й тим, що вам буде важко висловити свої ідеї, думки, позицію та інтереси, не зачепивши почуття інших людей.

Зростає конфліктність, схильність вступати у протиріччя, влаштовувати скандали. Можливі сварки з членами сім’ї. А це загрожує нервовою перевтомою.

Гороскоп для Козерогів

Зростає підтримка співробітників і партнерів, ви зможете отримати схвалення начальства, вплинути на думку компаньйонів у бізнесі.

У вересні ви відчуєте зростання сміливості, рішучості, особистої активності та ініціативності. Все це допоможе вам під час вирішення ділових питань.

Хороший період для укладення угод і договорів, відкриття нових підприємств і конструктивної реорганізації старих.

Намітьте на цей період офіційні візити, відвідування вищих і офіційних організацій, переговори і відповідальні виступи.

Гороскоп для Водоліїв

У вересні у Водоліїв зросте творча активність, ви з радістю пропонуватимете нові ідеї начальству і отримуватимете схвалення.

Вдало складуться відрядження, відвідування офіційних інстанцій.

Сприятливий період для реорганізацій на виробництві з метою підвищення продуктивності праці, впровадження прогресивних методів або переорієнтації на новий вид діяльності.

Гороскоп для Риб

У вересні Риб чекає не зовсім райдужний період. Є ризик погіршення фізичного і психічного самопочуття, зросте конфліктність. Все це ставить під сумнів реалізацію намічених планів.

Зараз не варто ухвалювати важливі рішення, оскільки ви легко можете припуститися помилки.

Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з начальством. Можливі втрати, фінансові невдачі, провали у кар’єрі.