Факти ICTV створили оригінальні листівки з привітаннями з першим днем осені.

У перший день осені хтось радіє початку навчального року і друзям, яких не бачив останні три місяці, а хтось сумує за літом.

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Однак не варто заперечувати, що перший день осені у всіх асоціюється зі святом та урочистістю, тому навіть після закінчення навчання ми продовжуємо вітати навколишніх з початком нової пори року.

З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з першим днем осені.











Перший день осені – привітання в картинках / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.