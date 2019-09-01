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Факти / Lifestyle

Перший день осені – привітання в картинках

Факти ICTV створили оригінальні листівки з привітаннями з першим днем осені.

Перший день осені – привітання в картинках

У перший день осені хтось радіє початку навчального року і друзям, яких не бачив останні три місяці, а хтось сумує за літом.

Читайте: День знань: найкращі привітання вчителю з 1 вересня

Однак не варто заперечувати, що перший день осені у всіх асоціюється зі святом та урочистістю, тому навіть після закінчення навчання ми продовжуємо вітати навколишніх з початком нової пори року.

З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з першим днем осені.

  • З першим днем осені
  • З першим днем осені
  • З першим днем осені
  • З першим днем осені
  • З першим днем осені
  • З першим днем осені
Перший день осені – привітання в картинках / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.

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