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Факти / Lifestyle

Привітання з 1 вересня у листівках

В Україні 1 вересня відзначають День знань. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом у листівках.

Листівки на 1 вересня

1 вересня для школярів розпочинається новий навчальний рік.

Це свято не лише для учнів. З Днем знань доречно буде привітати також їхніх батьків та вчителів.

Найкращі листівки на 1 вересня – у нашій добірці.

Читайте: Як вибрати букет для вчителя на 1 вересня

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Привітання з 1 вересня у листівках / 7 фотографий

Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.

Фотоlistivki.olkol.comart-shop.com.ua

Фото: Pixabay

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