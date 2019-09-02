Не завжди можна розрахувати правильну кількість алкоголю та, іноді, доводиться їхати на роботу з похміллям. Ці 7 порад допоможуть пережити неприємний стан на роботі.

Пийте воду

Найкраще випивати стакан води після кожної чарки або келиха, а також випити іще трохи води перед сном. Також по дорозі на роботу можна пити стільки, скільки зможете. Це полегшить ваш стан.

Засоби від похмілля

Є дуже багато засобів від похмілля, і всі вони мають приблизно однаковий ефект. Їх слід приймати перед сном та зранку.

Прийміть душ

Ранковий душ допоможе позбутися неприємного запаху та додасть заряд бадьорості. Всіх проблем це не вирішить, але ви будете почувати себе набагато краще.

Зручний одяг

Одягніться у зручний для вас одяг. Якщо ж надіти на себе строгий костюм, то незручність може позначитися на самопочутті та роботі.

Добре поснідайте

З похмілля їсти нічого не хочеться, але потрібно. Це краще, ніж випити іще пляшку пива перед роботою. Якщо нічого не з’їсте, стане тільки гірше.

Відвідуйте туалет

Не бійтеся бігти в туалет, якщо буде потрібно. Також можете робити там невеликі перепочинки по 5-10 хвилин. Дайте відпочити очам та мозку.

Будьте на свіжому повітрі

Відкривайте вікно в офісі, або виходьте на вулицю, трохи подихати свіжим повітрям. Навіть повітря міста допоможе прийти в себе та очистити розум.

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Джерело: Cosmopolitan

