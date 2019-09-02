Ось і прийшов вересень, а це означає, що протягом декількох місяців геймери зможуть насолодитися релізом великої кількості новинок. Факти ICTV зібрали топ-5 релізів відеоігор у вересні 2019 року.

Gears 5

Продовження популярної серії Gears of War, яке вирішили назвати просто Gears 5, розповість історію Кейт Діаз, яка хоче більше дізнатися про своє минуле і сім’ю. В цьому і майбутніх боях їй допоможуть Джей Ді Фенікс, Маркус Фенікс і Делмонт Волкер, а також робот Джек.

Геймплей Gears 5 не перетерпів великої кількості змін. Як і раніше, гравців чекають величезні солдати в ще більшій броні, які дають бій так званій расі Сарани.

Варто очікувати великої кількості перестрілок з використанням укриттів, перебіжок, вогню наосліп і системи швидкого перезаряджання зброї, яка давно стала однією з основних механік серії.

Чим вражає Gears 5, так це кількістю режимів. Крім основної кампанії, яку можна повністю пройти в кооперативі, гравцям буде доступна велика кількість мультиплеєр-режимів.

Серед них і стандартний командний Deathmatch, і режим Орди, в якому гравцям доведеться захищатися від хвиль ворогів, і новий режим Втеча. В останньому потрібно втекти з лігва Сарани після встановлення бомби. Ключову роль тут відіграватиме злагодженість команди швидкість.

Дата виходу: 10 вересня

Платформи: Xbox One, ПК

Borderlands 3

Оригінальний looter-shooter повертається, а разом з ним і тонни божевілля та іскрометний чорний гумор. В Borderlands 3 гравці візьмуть на себе роль одного з найманців, які повинні зупинити Троя і Тайрін Каліпсо та їхній культ.

Геймплей хоч і залишився до болю знайомим, перетерпів деякі зміни. Тепер у головних героїв буде можливість здійснювати підкат і підійматися на невеликі виступи. Крім того, у персонажів з’явиться більше активних здібностей, а у деяких стволів, яких обіцяють більше 1 млрд, буде альтернативний режим вогню.

Рятувати світ можна буде як поодинці, так і з трьома іншими гравцями. На виході буде доступно чотири персонажа, які хоч і зберігають класичну схему класів Borderlands (Берсерк, Солдат, Сирена, Мисливець), тепер стали ще більш унікальними і цікавими для гри.

Також варто пам’ятати, що цього разу місце дії не обмежиться однією планетою Пандора, а перенесе гравців і в інші світи, де їх чекають нові зустрічі і нові неприємності.

Borderlands 3 обіцяє стати прекрасним продовженням серії, яке сподобається як її фанатам, так і новачкам. Розробники обіцяють, що тільки на одне проходження у гравців підуть десятки годин, а чотири різноманітних класи з різними гілками умінь дадуть можливість ще не раз повернутися у світ стволів і божевілля.

Дата виходу: 13, вересня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Всім, хто ще не знайомий з легендарним героєм Лінком пропонують вирушити в одну з його ранніх пригод в римейку The Legend of Zelda: Link’s Awakening, який зберіг шарм оригіналу і надав йому нових фарб.

Відеогра розповість про те, як Лінк потрапив на острів Кохолінт і спроби залишити його. Однак не все так просто, адже корабель головного героя розбився, а єдиний спосіб забратися з незвіданої землі – зібрати вісім інструментів сирен.

Як і раніше, гравцям доведеться досліджувати острів, його підземелля, розгадувати загадки і битися з чудовиськами для того, щоб досягти своєї мети. Геймплей залишився без значних змін, а ті, які були внесені у відеогру, стосуються переважно покращення окремих механік.

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Великим нововведенням стане можливість створювати власні підземелля з кімнат, які стануть доступні під час проходження The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Після їх проходження головний герой також отримуватиме різні нагороди.

Не можна не згадати і прекрасну стилістику, в якій виконана відеогра. У римейку 2D моделі були замінені на 3D, проте від цього місцеві мешканці і сам острів не втратили свого “мультяшного” шарму.

Дата виходу: 20 вересня

Платформи: Nintendo Switch

The Surge 2

Відеоігри жанру Souls-like здобули велику популярність серед гравців, які шукають випробувань. Цього нас порадує цікавий представник жанру – The Surge 2.

Як і в попередній частині, гравці візьмуть під контроль персонажа, який опинився в екзокостюме і повинен протистояти різноманітним загрозам, тільки тепер не на фабриці, а у специфічному місті.

В The Surge 2 зовнішність головного героя можна буде повністю налаштувати перед тим, як відправитися на пошук “пригод”. Основна механіка в відеогрі не змінилася: під час бою гравець зможе обирати частину тіла для атаки і у нього буде можливість відрубати її.

Це, в свою чергу, дозволить отримати нову зброю, броню, компоненти для покращення свого персонажа.

Розробники постаралися зробити The Surge 2 більш нелінійним, щоб у гравців була можливість вибирати свій підхід до окремих ситуацій. Наприклад, через поліцейський блокпост можна пробитися силою, якщо ви впевнені в своїх уміннях, знайти обхідний шлях або допомогти одному з багатьох персонажів, який забезпечить безпечний прохід.

Гравцям варто очікувати більш “відполірованого” The Surge з новою зброєю і ворогами, які тепер не просто нападатимуть, а координуватимуть свої дії, аби ще більше ускладнити життя гравців.

Дата виходу: 24 вересня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

FIFA 20

Нова частина популярного футбольного симулятора FIFA цього року отримає кілька дійсно значних змін. Найпомітніша – додавання режиму VOLTA Football, який концентрується на вуличних матчах, в яких грають команди по три-п’ять осіб.

Для вуличних матчів використовується такий же движок, як і в класичній грі, проте вони більше концентруватимуться на індивідуальному умінні гравців, ніж на командній грі і тактиці футболу.

У новому режимі можна буде створити і повністю налаштувати свого персонажа і пройти спеціально створену для VOLTA Football кампанію. Класичний режим кар’єри також буде доступний в FIFA 20.

Командна гра 11 на 11 також була трохи змінена для того, щоб заохочувати вихід гравців один на один і більш цікаву гру з м’ячем.

Фізиці м’яча надали ще більше реалістичності і змінили механіки кутових та пенальті, а це означає, що навіть фанатам серії доведеться навчитися новим трюкам.

EA нарешті випустять нову частину FIFA, яка має достатню кількість нововведень, завдяки яким її не соромно назвати дійсно новою відеогрою, а не незначним покращенням. Залишається сподіватися, що режим Ultimate Team стане більш лояльним до тих гравців, які не хочуть витрачати на нього гроші.

Дата виходу: 27 вересня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch

До слова, розробники з CD Projekt RED показали новий геймплей Cyberpunk 2077.

Фото: Gears 5, Borderlands, Nintendo, The Surge-game, EA

Відео: Xbox, Borderlands, Nintendo, IGN, EA SPORTS FIFA