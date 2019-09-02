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Додати обличчя в будь-який фільм: додаток ZAO набирає популярність

Додаток ZAO набирає популярність в Китаї. Воно дозволяє дуже швидко і правдоподібно вставити своє обличчя в сцени з фільмів.

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ZAO – додаток, що дозволяє дуже швидко і правдоподібно вставити своє обличчя в сцени з фільмів.

У китайському App Store додаток з’явився 30 серпня і вже очолив топ найпопулярніших безкоштовних додатків в Китаї.

З допомогою ZAO можна за пару кліків замінити Леонардо Ді Капріо або стати Джоном Сноу в Грі престолів.

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Щоб вставити своє обличчя у фільм необхідно вказати свій мобільний телефон і завантажити свою фотографію. ZAO пропонує на вибір різні відео, в тому числі із зарубіжними знаменитостями.

ZAO звинуватили в зборі даних користувачів. Угода дає розробникам практично необмежений доступ до даних.

У ZAO відповіли, що розуміють занепокоєння щодо конфіденційності, і пообіцяли відповісти на всі питання.

Раніше Facebook запустив новий додаток, який дозволяє співати улюблені треки в такт відомим виконавцям.

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