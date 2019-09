ZAO – додаток, що дозволяє дуже швидко і правдоподібно вставити своє обличчя в сцени з фільмів.

У китайському App Store додаток з’явився 30 серпня і вже очолив топ найпопулярніших безкоштовних додатків в Китаї.

З допомогою ZAO можна за пару кліків замінити Леонардо Ді Капріо або стати Джоном Сноу в Грі престолів.

Щоб вставити своє обличчя у фільм необхідно вказати свій мобільний телефон і завантажити свою фотографію. ZAO пропонує на вибір різні відео, в тому числі із зарубіжними знаменитостями.

ZAO звинуватили в зборі даних користувачів. Угода дає розробникам практично необмежений доступ до даних.

У ZAO відповіли, що розуміють занепокоєння щодо конфіденційності, і пообіцяли відповісти на всі питання.

