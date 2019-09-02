Додаток ZAO набирає популярність в Китаї. Воно дозволяє дуже швидко і правдоподібно вставити своє обличчя в сцени з фільмів.
ZAO – додаток, що дозволяє дуже швидко і правдоподібно вставити своє обличчя в сцени з фільмів.
У китайському App Store додаток з’явився 30 серпня і вже очолив топ найпопулярніших безкоштовних додатків в Китаї.
З допомогою ZAO можна за пару кліків замінити Леонардо Ді Капріо або стати Джоном Сноу в Грі престолів.
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Щоб вставити своє обличчя у фільм необхідно вказати свій мобільний телефон і завантажити свою фотографію. ZAO пропонує на вибір різні відео, в тому числі із зарубіжними знаменитостями.
ZAO звинуватили в зборі даних користувачів. Угода дає розробникам практично необмежений доступ до даних.
У ZAO відповіли, що розуміють занепокоєння щодо конфіденційності, і пообіцяли відповісти на всі питання.
「ZAO」って言うAIを利用した顔面認識アプリ、
写真の顔と動画の人物の顔と入れ替えることができる
遊んでてめちゃめちゃ楽しいw#ZAO pic.twitter.com/tXFwRllGBp
— ジーマン＠上海 (@JimanJiang) August 31, 2019
In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.
Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT
— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019
Here’s for Asian representation in Hollywood #ZAO #AI #Deepfake pic.twitter.com/qrSs3VajfL
— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019
Раніше Facebook запустив новий додаток, який дозволяє співати улюблені треки в такт відомим виконавцям.