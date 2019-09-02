Гороскоп на тиждень з 2 до 8 вересня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 2 до 8 вересня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Підвищена працездатність і розумова активність допомагають у підприємництві, контактах і поїздках. З’являється багато ідей і схильність до суперечок. Однак, є небезпека розумового перенапруження, що загрожує неприємностями, пов’язаними з паперами (помилки у складанні документів, передача їх не за адресою. – Ред.) або конфліктами з колегами. Хоча це вдалий період для розробки стратегії вашої професійної діяльності.

Гороскоп для Тельців

Ви успішні у громадській діяльності, натхненні новими проектами і здатні заразити хорошим настроєм партнерів. За рахунок особистої привабливості та фізичної чарівності вам багато вдасться реалізувати. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу та ідейну підтримку впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Завдяки підвищеній увазі до інших людей і розуміння їхніх інтересів, ви укладаєте взаємовигідні угоди.

Гороскоп для Близнюків

Ви згадуєте про справи та обов’язки, починаєте старанно працювати або посилено займатися пошуком роботи. Цінуйте конкретну і чітку інформацію, яка перевіряється, аналізується і зіставляється. Не піддавайтеся емоціям, дійте у рамках інструкцій і чітко виконуйте свої обов’язки. Вдалі поїздки з партнерами, відрядження, встановлення контактів. Думки зайняті роботою і здоров’ям, розмови також крутяться довколо цих тем.

Гороскоп для Раків

Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Сприятливий період для творчості в усіх сферах ваших інтересів. Легкість протікання розумових процесів, загострення розуму, пам’яті та інтуїції допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділових проблем. Ви зможете домовитися з керівництвом, владою, ефективно висловити свої ідеї та міркування. Вдало складуться відрядження і відвідування офіційних організацій.

Гороскоп для Левів

Налаштовані на роботу, а ваша розсудливість сприяє вирішенню багатьох питань. Ви здатні працювати з великими обсягами інформації. Можете досягти великих висот наполегливою працею та витривалістю. Однак, зараз вам бракує творчої ініціативи та інтуїції, тобто тих головних якостей, які необхідні для демонстрації своїх талантів.

Гороскоп для Дів

та відомості, які ви отримаєте, відкладуться надовго, а ви зможете ними успішно скористатися. Ділових контактів стає дуже багато. Гарний час для серйозних зборів і нарад, планування, складання звітів і довідок, а також для наведення ладу, перевірок і налаштування техніки. У цей час ви починаєте багато чого помічати, а це сприяє змінам і поліпшенням. Вдалі поїздки, відрядження, добре пристосовуєтеся до різного оточення і берете користь з цього.

Гороскоп для Терезів

Складнощі під час ухвалення відповідальних рішень. Почуття постійно аналізуються, навіть занадто суворо та критично: від цього партнер може піти. Менш схильні до емоцій, все зважуєте. На зміну пристрасті приходить стриманість та розсудливість. У зв’язку з тим, що в цей час ви надаєте велике значення деталям, найменша дрібниця може охолодити почуття або партнерські стосунки, які зав’язуються. Зайва критичність проявляється і стосовно себе, через що падає самооцінка.

Гороскоп для Скорпіонів

Енергетичний потенціал великий, головне – направити його на благо і по максимуму. Адже надлишки легко можуть трансформуватися у дратівливість і похмурий настрій. Хвороблива емоційність, упередженість і навіть агресивність, також є характерними проблемами на цей період. Ви готові йти на ризик, повністю змінювати установлені порядки, діяти раптово, зухвало. Виникає спрага до трансформації, модифікації ресурсів або можливостей.

Гороскоп для Стрільців

Для розумової праці – несприятливий період, бо ви схильні дратуватися через кожну дрібницю. Це саме можна сказати і щодо встановлення контактів з близькими людьми: відсутність взаєморозуміння, омана та обман стануть основними причинами розбіжностей. Знижена здатність об’єктивно сприймати дійсність. Рівень сприйняття, засвоєння знань, пам’яті також можуть бути знижені. Складнощі в контактах, сумбурність, що відбувається навколо вас, заважають у діловому житті.

Гороскоп для Козерогів

Доброзичливість допоможе вам позбутися навіть від тривалих конфліктів з коханими та членами родини. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Гарний час для участі у брифінгах, конференціях, для виступів і впливу на розуми. Сприятливий період для реорганізацій на роботі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, переорієнтації на новий вид діяльності.

Гороскоп для Водоліїв

Фінансовий стан зазнає змін. Потрібні вкладення у проекти, в себе та у свою освіту. Цей тиждень дозволяє створити фундамент довгострокових проектів. З іншого боку, можливі абсолютно несподівані обставини, здатні створити приплив готівки. У цей період втрата або поява грошей може бути пов’язана з друзями. Фінансова незалежність – ключовий фактор, до якого ви можете і повинні прагнути на цьому тижні.

Гороскоп для Риб

Непорозуміння і погіршення фізичного самопочуття не дадуть вам вдало вирішити актуальні для вас питання. У такі моменти не варто ухвалювати важливих рішень, бо у стані невпевненості в собі можна легко припуститися помилки. Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з керівництвом, офіційними організаціями. Ваша громадська діяльність не знаходить відгуку у публіки, а пошук підтримки з боку керівництва не матиме успіху.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.