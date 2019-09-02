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Маск розповів про майбутнє людей і штучного інтелекту

Комп’ютери вже давно обійшли людей у багатьох сферах життя, тому людству потрібно якомога швидше приєднатися до них.

Штучний інтелект

Засновник SpaceX Ілон Маск вважає, що люди недооцінюють штучний інтелект і ставляться до нього як до розумної людини.

Проте насправді він вже давно перевершив людей у деяких сферах життя, тому потрібно “приєднатися до нього”.

– Чи зможемо ми піти разом зі штучним інтелектом? Я маю на увазі, я дійсно думаю, що повинні бути інші компанії, такі як Neuralink, для створення високошвидкісного інтерфейсу з мозком. Тому що зараз ми вже кіборги, – сказав Маск.

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Він вважає, що люди занадто інтегровані з комп’ютерами, а смартфони майже стали продовженням нас самих.

Раніше вважалося, що люди грають в Го краще, ніж штучний інтелект, проте зараз змагання у зазначену гру з ПК – це все одно, що “битися з Зевсом”.

До слова, Ілон Маск частково продемонстрував технологію, яка здатна з’єднати мозок з комп’ютером.

Джерело: The Wired

Фото: Dreamstime

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