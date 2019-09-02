У Києві дуже мало музеїв, які не беруть гроші за вхід з відвідувачів, але щомісяця для них влаштовується так званий день відкритих дверей. У які музеї можна сходити безкоштовно – читайте в матеріалі.

Безкоштовні музеї в Києві – явище досить рідкісне. Щомісяця багато з них влаштовують дні відкритих дверей і дозволяють киянам і гостям відвідати свої виставки безкоштовно.

Є музеї, які працюють безкоштовно на постійній основі.

Безкоштовні музеї Києва 2019:

Музей вторсировини. Адреса: вул. Сагайдака, 112;

Його називають музеєм антикваріату або музеєм непотрібних речей. Все в ньому виставлене – вже не вторсировина: воно не встигло нею стати, а було збережено в музеї. Це зібрання – найбільшого музею побуту минулої епохи. На полицях – все ХХ століття: предметів тут накопичилося, в буквальному сенсі, від царів до президентів.

Музей каналізації. Адреса: Харківське шосе, 50а.

Музей, присвячений розвитку каналізації як в Україні, так і в інших регіонах світу. Експозиція включає, наприклад, водопровідні керамічні труби, виготовлені 100 років тому, схема каналізаційних мереж Києва, макет либідського колектора, обладнання для прочищення каналізаційних шляхів та інші експонати.

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Крім того, багато музеїв роблять безкоштовний вхід з нагоди професійного свята.

У Міжнародний День музеїв, який відзначається 18 травня, часто можна вільно відвідати близько 10 музеїв.

Безкоштовний вхід до Дня музею:

Зоологічний музей. Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 15, телефон: 044 235 62 66. Повний квиток – 80 грн, пільговий – 55 грн.

Національний музей історії України. Адреса: вул. Володимирська, 2, телефон: 044 278 48 64. Повний квиток – 30 грн, пільговий – 20 грн.

Національний музей Тараса Шевченка. Адреса: бульвар Шевченко, 12, телефон: 044 234 25 56. Повний квиток – 45 грн, пільговий – 25 грн.

Музей Михайла Булгакова. Адреса: Андріївський спуск, 18, телефон: 044 425 31 88. Повний квиток – 30 грн.

Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Адреса: вул. Терещенівська, 17, телефон: 044 235 32 90. Повний квиток – 90 грн, пільговий – 40-50 грн.

Ніч у музеї Другої світової війни. Адреса: вул. Лаврська, 27, телефон: 044 285-94-52. Повний квиток – 30 грн, пільговий – 10 грн.

Музей історії Києва. Адреса: вул. Олеся Гончара, 33 А, телефон: 044 234-12-04. Повний квиток – 45 грн, пільговий – 30 грн.

Музей шістдесятництва. Адреса: вул. Олеся Гончара, 33 А, телефон: 044 234 12 044. Повний квиток – 45 грн, пільговий – 30 грн.

До слова, на Поштовій площі створять музей.