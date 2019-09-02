З’явилося відео з МКС, на якому можна побачити як виглядає ураган Доріан.

На штат Флорида (США) насувається ураган Доріан. Камерам, які розташовані на Міжнародній космічній станції, вдалося зняти його на відео.

Ролик дає змогу побачити як виглядає ураган Доріан, якщо на нього дивитися на орбіті Землі.

Він вкриває досить значну територію Землі.

Читайте: Ураган Доріан: у Південній Кароліні евакуюють понад 800 тис. людей

Вже зареєстрована перша смерть від урагану. На Багамських островах загинув семирічний хлопчик, коли його родина спробувала переїхати в інший будинок.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що ураган Доріан може стати одних з найпотужніших в історії.

Відео: NASA