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Букерівська премія: названо шорт-ліст номінантів

Стали відомі номінанти на найпрестижнішу літературну нагороду – Букерівську премію.

Книги

У шорт-ліст номінантів на Букерівську премію 2019 потрапили шість книг:

  • The Testaments (Заповіти) – Маргарет Етвуд;
  • Ducks, Newburyport (Качки, Ньюберіпорт) – Люсі Еллманн;
  • Girl, Woman, Other (Дівчина, жінка, інше) – Бернардин Еваріст;
  • An Orchestra of Minorities (Оркестр меншин) – Чігозі Обіома;
  • Quichotte (Кіхотта) – Салман Рушді;
  • 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World (10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі) – Еліф Шафак.

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Переможця оголосять 14 жовтня. Він отримає £50 тис. (близько 1,5 млн грн).

Всі номінанти, які потрапили в шорт-лист Букерівської премії, отримають £2,5 тис. (близько 75,9 тис. грн).

До слова, український Оскарівський комітет обрав номінантом на премію Оскар фільм Додому.

Джерело: The Booker Prizes

Фото: Dreamstime

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