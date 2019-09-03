Стали відомі номінанти на найпрестижнішу літературну нагороду – Букерівську премію.

У шорт-ліст номінантів на Букерівську премію 2019 потрапили шість книг:

The Testaments (Заповіти) – Маргарет Етвуд;

Ducks, Newburyport (Качки, Ньюберіпорт) – Люсі Еллманн;

Girl, Woman, Other (Дівчина, жінка, інше) – Бернардин Еваріст;

An Orchestra of Minorities (Оркестр меншин) – Чігозі Обіома;

Quichotte (Кіхотта) – Салман Рушді;

10 Minutes 38 Seconds in This Strange World (10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі) – Еліф Шафак.

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Переможця оголосять 14 жовтня. Він отримає £50 тис. (близько 1,5 млн грн).

Всі номінанти, які потрапили в шорт-лист Букерівської премії, отримають £2,5 тис. (близько 75,9 тис. грн).

До слова, український Оскарівський комітет обрав номінантом на премію Оскар фільм Додому.

Джерело: The Booker Prizes