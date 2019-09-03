Яким буде 3 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День змішаних енергій. Спиратися сьогодні варто більше на творчу діяльність.

Соціальну активність краще знизити – моментами може виникати конфліктний настрій, необдумані жорсткі слова. Енергію краще направляти на фізичну зайнятість, інакше бурхливі думки шукатимуть виходу, і для цього сформуються ситуації.

Сьогодні небажано фізично перенапружуватися і розпочинати довгострокові проекти. Швидше за все, не вистачить сил, щоб це завершити. Цілі теж краще не ставити, а діяти короткими кроками, щоб потім не було розчарування від невиконаних планів.

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У рішенні справ більше підходить спокій і гнучкість, ніж агресія, конфронтація або жорстке відстоювання своїх позицій.

Важливо дотримуватися балансу між навантаженнями і відпочинком.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

До слова, детальний гороскоп на вересень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).