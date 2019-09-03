Які дні сприятливі у вересні 2019, що і коли варто робити у цей період – читайте в місячному календарі Фактів ICTV.

Згідно з місячним календарем на вересень, у цьому місяці з’явиться енергія та сили, а все задумане втілиться в життя.

Сприятливими днями є 14 і 20 вересня – час для відкриття бізнесу, підписання договорів, інвестицій.

Читайте: Магнітні бурі у вересні – дати

Лікуванню зубів можна приділити увагу 2, 9, 19, 29 числа, а здійснювати покупки – 1,2, 17, 19, 24, 27, 29.

Також у вересні можна чудово відпочити та набратися сил, а сприятливі дні для цього 1-2, 5-6, 8-11, 16-17, 19, 24, 27, 29.

Однак, будьте обережними 6, 10, 12, 18 та 21 вересня.

Місячний астропрогноз на 1 вересня

Доведеться змиритися з дрібними невдачами, але точно не варто поспішати впадати у відчай. Краще відмовитися від вживання спиртного. Вільний час приділіть близьким людям.

Місячний астропрогноз на 2 вересня

Методом спроб і помилок вийде пробити дорогу в суспільстві. Промахи бувають у всіх, не зациклюйтеся на них, а постарайтеся навчитися долати перешкоди, не беручи близько до серця.

Місячний астропрогноз на 3 вересня

День ознаменуються вигідними пропозицями. Навіть якщо ви чогось не знаєте або не вмієте, проявіть винахідливість і вирішіть питання нестандартно, це підкупить навколишніх, довівши тим самим, що ви гідні особливої ​​уваги.

Місячний астропрогноз на 4 вересня

Не лінуйтеся, більше дій і рухів, будьте активні як ніколи. Намагайтеся охопити максимальну кількість подій навколо себе, і чим більше їх буде, тим вдаліше закінчиться цей день.

Місячний астропрогноз на 5 вересня

День концентрації та роздумів. Гарний період, щоб будувати підступні плани. Також сьогодні зароджуються абстрактні здібності.

Місячний астропрогноз на 6 вересня

Сьогодні можете виконати роботу чужими руками та отримати винагороду. Однак не варто вплутувати сторонніх у сімейні справи.

Не відмовляйте собі в експериментах, навколишні вас підтримають.

Місячний астропрогноз на 7 вересня

Позитив – це вас ключ до успіху. Налаштуйтеся на підвищення або приємне знайомство. Однак буде здаватися, що всі раз у раз обговорюють вас за спиною, хоча це лише ілюзія.

Місячний астропрогноз на 8 вересня

З’являється спрага до нових пригод, знань. Постарайтеся приділити увагу новій сфері. Слушна нагода подивитися на світ по-іншому.

Місячний астропрогноз на 9 вересня

Не дуже вдалий день, всі будуть плутатися під ногами, і намагатися перешкодити втіленню ваших планів у життя. Не варто відповідати тією ж монетою, в результаті саме на вашому боці опиниться перемога.

Місячний астропрогноз на 10 вересня

Лише оптимізм і життєлюбство допоможуть вам гідно пройти всі випробування долі. Не сумнівайтеся в своїх силах, не тікайте від труднощів і не нехтуйте порадами мудрих людей. Ви побачите, що мета набагато ближче, ніж вам здавалося.

Місячний астропрогноз на 11 вересня

Щастя подарує зустріч зі старими друзями та спогади про минулі роки. Також можна провести час із сім’єю, придумавши нову традицію.

Місячний астропрогноз на 12 вересня

Тверезо оцінюйте наслідки своїх дій. Будьте обережні за межами будинку, є ризик потрапити в епіцентр неприємностей або ДТП. Краще триматися подалі від людей.

Місячний астропрогноз на 13 вересня

Не бійтеся брати ініціативу в свої руки, доля вас за це винагородить. Перегляньте свій раціон, час потішити організм вітамінами.

Місячний астропрогноз на 14 вересня

Відмовтеся від підвищеної ділової активності та відвідування людних місць. Вечір бажано провести в колі сім’ї.

Місячний астропрогноз на 15 вересня

Сприятливий день для активних справ, що вимагають багато енергії, для спілкування з природою та творчості. Відмовтеся від суворого плану на сьогодні, доля може подарувати приємні сюрпризи.

Місячний астропрогноз на 16 вересня

День буде насиченим і пройде у швидкому темпі. Не ігноруйте свою інтуїцію, також не варто ні з ким конфліктувати.

Місячний астропрогноз на 17 вересня

У житті повинно бути місце для тихих роздумів. Не відмовляйтеся від запланованого, навіть якщо обставини складуться на перший погляд несприятливо, доведіть все до кінця. Уникайте хаотичності та нервозності.

Місячний астропрогноз на 18 вересня

Слушна нагода для містики, а також шарлатанства та фантазії, будьте пильними, щоб не стати жертвою недоброзичливців. Не піддавайтеся на провокації.

Місячний астропрогноз на 19 вересня

З’являться складнощі в розумінні поведінки навколишніх, проте не варто на цьому загострювати увагу. Якщо ж ви жадаєте розібратися, жартуючи, запитайте у них, у чому ж справа.

Місячний астропрогноз на 20 вересня

Можете розраховувати на чистий дохід і накопичення коштів. Будьте практичні, не залишайте справи незавершеними, ведіть облік своїх витрат.

Місячний астропрогноз на 21 вересня

Приділіть весь вільний час сім’ї, оточіть всіх увагою та ніжністю. Ваші рідні віддячать вам втричі та потішать приємним дозвіллям.

Місячний астропрогноз на 22 вересня

Сьогодні можна наважитися на найхвилюючі вчинки. Це день, коли варто перейти від слів до справи і не турбуватися ні про що.

Місячний астропрогноз на 23 вересня

Час змін, якими вони будуть, залежить лише від того, як ви їх сприймаєте. Навіть якщо будуть неприємності, нічого не робіть, вони самі собою вирішаться, придивіться уважніше до навколишніх, іноді допомога приходить із несподіваного боку.

Місячний астропрогноз на 24 вересня

Час отримання інформації. Не рвіться вперед, краще озирніться назад: багато ситуацій повторюються і вимагають виправлення або доопрацювання. Чекайте продуктивних контактів з новими людьми.

Місячний астропрогноз на 25 вересня

Не варто прислухатися до суспільної думки, будьте собою та не бійтеся відрізнятися від сірої маси. Гармонія з собою допоможе у багатьох починаннях. Не забувайте про пунктуальність і відповідальності.

Місячний астропрогноз на 26 вересня

Приділіть увагу душевному комфорту: відпочинку, розслабленню, медитації. Сьогодні зірки будуть сприяти тим, хто чітко знає, чого хоче, і вміє правильно планувати свої дії.

Місячний астропрогноз на 27 вересня

Сприятливий час для накопичення приємних емоцій: прогулянки, подорожі, відпустки.

Місячний астропрогноз на 28 вересня

Сходіть у сауну, прогуляйтеся з друзями або відвідайте клуб, адже важливо залишатися на людях. Сьогодні відмінний шанс залагодити конфлікти, домогтися перемир’я або знайти компроміс.

Місячний астропрогноз на 29 вересня

Плавний і гармонійний день, час милосердя, терпіння і духовного перетворення. Розпочату справу не кидайте і обов’язково доведіть до кінця. Присвятіть вечір дому, сім’ї чи коханим.

Місячний астропрогноз на 30 вересня

Активний, творчий день, пов’язаний зі змінами. Будьте рішучими, гарний привід позбутися шкідливих звичок. Налагоджуйте контакти, спілкуйтеся і вирішуйте нагальні питання.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.