3 вересня день, коли інтернет згадує Шуфутинського. Найкращі жарти і меми з цього приводу, дивіться і читайте на Фактах ICTV.

Третье сентября — відома пісня російського шансоньє Михайла Шуфутинського, записана разом з композитором Ігорем Крутим.

За останні кілька років пісня вже встигла стати мемом, і в цей день користувачі соцмереж масово згадують її в різних жартах. Сьогодні легендарна композиція святкує 26-й день народження.



































Найкращі жарти і меми про 3 вересня / 9 фотографий

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Популярною пісня стала у 2011-му році. Саме тоді спільнота МДК Вконтакте опублікувала портрет американського темношкірого репера Ріка Росса, схожого на Шуфутинського. На портреті були слова пісні Третье сентября.



















Найкращі жарти і меми про 3 вересня / 5 фотографий

Саме тоді пісню розібрали на цитати і почали жартувати.

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