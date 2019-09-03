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Факти / Lifestyle

Найкращі жарти і меми про 3 вересня

3 вересня день, коли інтернет згадує Шуфутинського. Найкращі жарти і меми з цього приводу, дивіться і читайте на Фактах ICTV.

Найкращі жарти і меми про 3 вересня

Третье сентября — відома пісня російського шансоньє Михайла Шуфутинського, записана разом з композитором Ігорем Крутим.

За останні кілька років пісня вже встигла стати мемом, і в цей день користувачі соцмереж масово згадують її в різних жартах. Сьогодні легендарна композиція святкує 26-й день народження.

Найкращі жарти і меми про 3 вересня / 9 фотографий

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Популярною пісня стала у 2011-му році. Саме тоді спільнота МДК Вконтакте опублікувала портрет американського темношкірого репера Ріка Росса, схожого на Шуфутинського. На портреті були слова пісні Третье сентября.

Найкращі жарти і меми про 3 вересня / 5 фотографий

Саме тоді пісню розібрали на цитати і почали жартувати.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на початок осені в Україні.

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