Яка погода очікує українців восени, коли прийдуть перші похолодання і заморозки – в матеріалі Фактів ICTV.

Про погоду в Україні восени розповіла заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометео НДІ НАН України Вазіра Мартазінова і народний синоптик Леонід Горбань.

Погода у вересні

За словами Мартазінової, перші два тижні будуть теплими, а ось після 15 вересня температура почне знижуватися.

– До кінця вересня різко похолодає, аж до заморозків, – повідомила вона.

Леонід Горбань упевнений, що осінь прийде навіть раніше – 11-13 числа задощить, і стовпчик термометра вдень не підніметься вище 20 градусів, а вночі опуститься нижче +5.

Погода в жовтні

Синоптики обіцяють прохолодний жовтень, хоча і з двома періодами бабиного літа: 4-5 днів перед Покровою (14 жовтня) і 3-5 днів після 20 числа.

Горбань зазначив, що в жовтні погода в Україні буде класичною осінньою, але різною в північних і південних регіонах. Місяць очікується дощовим, по кілька днів поспіль буде негода.

Погода у листопаді

Народний синоптик розповів, що листопад буде холодним та з дощами. Після 15 листопада буде прохолодно, аж до нічних заморозків.

Синоптики зазначають, що до кінця місяця в Україні прорветься холодний атмосферний фронт із Сибіру, ​​який принесе морози і дощ зі снігом.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на початок осені в Україні.