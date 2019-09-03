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Факти / Lifestyle

Запобігти психічним хворобам: Facebook може прибрати лічильник лайків

Соціальна мережа Facebook хоче приховати лічильник лайків, щоб запобігти психічні хвороби користувачів.

Facebook

Facebook тестує функцію по приховуванню лайків в стрічці, щоб запобігти психічним хворобам у користувачів соціальної мережі.

Читайте: Цукерберг перейменує додатки Instagram та WhatsApp

Дослідник додатків Джейн Манчун знайшла в соцмережі код, який приховує точну кількість лайків.

У компанії підтвердили, що розглядають можливість видалення лічильника, але будуть тестувати це поступово, щоб не зашкодити отриманню доходів від реклами. В іншому випадку функцію анулюють.

До словам, Facebook має намір почати платити користувачам за перегляд реклами, яка спровокувала взаємодію з контентом чи покупку на її платформі.

Джерело: TechCrunch

Фото: Dreamstime

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