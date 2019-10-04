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Факти / Lifestyle

День вчителя 2019: найкращі СМС-привітання

День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня. У 2019 році педагоги прийматимуть вітання 6 жовтня.

день вчителя

День вчителя – улюблене свято не лише педагогів, але й учнів. Щоб висловити вдячність своїм шкільним батькам, Факти ICTV підготували невеличку шпаргалку у вигляді смс-привітань.

I

Прийміть уклін від нас земний!
Хай дасть Вам Бог прожити ще 100 літ
І залишити у житті лиш добрий слід!

II

О, вчителі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету.
І нині я за всіх скажу: Спасибі, рідні,
За вашу місію подвижницьку й святу!

III

Нехай радують учні,
Нехай знання легко даються,
Нехай будуть Ваші дні легкі,
Нехай всі починання вдаються!

IV

Учитель – це не професія, вчитель – це ціле життя, і воно віддане школі та учням. Сьогодні Ваше свято, і ми бажаємо Вам сили та міцного здоров’я.

V

Прийміть від мене привітання – найпалкіші,
А з ними побажання – найщиріші –
Добра, поваги, злагоди, любові,
Багатої на щастя долі!

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VI

На важкій шкільній ниві
Кожен день Ви у труді,
Будьте завжди Ви щасливі,
У радості живіть!

VII

Осіннє свято – День вчителів,
Такий гарний, яскравий, добрий, світлий!
Спасибі Вам від дорослих і дітей
За те, що світ відкрили нам заповітний!

Раніше Факти ICTV публікували список креативних подарунків вчителям.

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