Яким буде 4 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприятливий для спілкування, контактів та прояву активності.

Однак у комунікаціях цілком вірогідні суперечки та дискусії – тут точку зору краще висловлювати аргументовано, чітко відстоюючи свою позицію.

Прояв дипломатії, швидше за все, буде програшним варіантом.

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Але діяти треба справедливо і знати міру.

Час сприяє передачі інформації та знань.

Вечірнє невимушене спілкування з близькими допоможе спокійно завершити день.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей, стрижка волосся.

До слова, детальний гороскоп на вересень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).