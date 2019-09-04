Яким буде 4 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День сприятливий для спілкування, контактів та прояву активності.
Однак у комунікаціях цілком вірогідні суперечки та дискусії – тут точку зору краще висловлювати аргументовано, чітко відстоюючи свою позицію.
Прояв дипломатії, швидше за все, буде програшним варіантом.
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Але діяти треба справедливо і знати міру.
Час сприяє передачі інформації та знань.
Вечірнє невимушене спілкування з близькими допоможе спокійно завершити день.
Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.
Несприятливо: початок поїздок і подорожей, стрижка волосся.
До слова, детальний гороскоп на вересень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).