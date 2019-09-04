Новий витік у компанії Apple підтвердив назви нових iPhone і дату релізу iOS.

У мережі з’явилося більше інформації про нові iPhone 11, які ще не представлені.

Завдяки опублікованим внутрішнім документам компанії Apple, підтвердилися чутки про назви смартфонів. Так, 10 вересня компанія представить три нових iPhone, які називатимуться iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max. Перший буде схожим на нинішній iPhone Xr, два інших – на Xs і Xs Max.

На усіх трьох пристроях буде встановлена мобільна операційна система iOS 13.1, яка вийде 23 вересня.

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На прилавки магазинів нові апарати надійдуть 27 вересня.

Нагадаємо, Apple зареєструвала у базі даних Євразійської економічної комісії 11 моделей смартфонів.