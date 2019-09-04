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iPhone 11 та iOS 13: злито секретні документи Apple

Новий витік у компанії Apple підтвердив назви нових iPhone і дату релізу iOS.

iPhone 11 та iOS 13: злито секретні документи Apple

У мережі з’явилося більше інформації про нові iPhone 11, які ще не представлені.

Завдяки опублікованим внутрішнім документам компанії Apple, підтвердилися чутки про назви смартфонів. Так, 10 вересня компанія представить три нових iPhone, які називатимуться iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max. Перший буде схожим на нинішній iPhone Xr, два інших – на Xs і Xs Max.

На усіх трьох пристроях буде встановлена мобільна операційна система iOS 13.1, яка вийде 23 вересня.

Читайте: Презентація Apple 2019: що відомо про нові iPhone

На прилавки магазинів нові апарати надійдуть 27 вересня.

Нагадаємо, Apple зареєструвала у базі даних Євразійської економічної комісії 11 моделей смартфонів.

Джерело: Lenta

Фото: Dreamstime

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