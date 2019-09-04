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Київ піднявся у рейтингу найкомфортніших міст для життя

Британське видання The Economist опублікувало рейтинг зі 140-ка найкомфортніших для проживання міст світу.

Київ піднявся у рейтингу найкомфортніших міст для життя

Перша десятка The Global Liveability Index 2019 від The ​​Economist виглядає так:

1. Відень.

2. Мельбурн.

3. Сідней.

4. Осака.

5. Калгарі.

6. Ванкувер.

7. Торонто.

8. Токіо.

9. Копенгаген.

10. Аделаїда.

Читайте: 100 найпрозоріших міст України – рейтинг Transparent Cities

Водночас Київ, Москва, Бєлград та Ханой увійшли до списку міст, де найбільше покращилися показники комфортності життя за останні п’ять років.

При цьому рейтинг столиці України виріс на 5,2 бала, тобто вона піднялася зі 118 на 117 місце.

Раніше в іншому рейтингу найкращих міст для життя Київ опинився на 173 місці.

Джерело: The Economist

Фото: Dreamstime

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