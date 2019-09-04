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Погода в Україні на 4 вересня (КАРТА)

Майже по всій території країни очікуються сильні грози.

Погода в Україні на 4 вересня (КАРТА)

У західних та північних областях України пройдуть дощі з грозами. Температура повітря прогріється до 22 вдень, і 15 вночі.

У центральних регіонах також очікуються опади. Температура вдень 21° 29°, вночі 16° 18°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 4 вересня

На півдні та сході буде хмарно з проясненнями, крім Одеської та Миколаївської області, там пройдуь дощі з грозами. Повітря прогріється до 29° вдень, і до 19° вночі.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

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