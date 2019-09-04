Якщо сьогодні, 4 вересня, жителів Києва очікує гроза, то до кінця тижня буде хмарно з проясненнями.

У середу, 4 вересня, в Києві очікується сильна гроза і 23° днем, 15° вночі.

У четвер, 5 вересня, жителі столиці будуть насолоджуватися теплою погодою. Температура повітря прогріється до 24° вдень, і 15° вночі.

У п’ятницю, 6 вересня, на киян чекає хмарна погода з проясненнями. Температура залишається такою ж.

У суботу, 7 вересня, у столиці також буде хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до 26° вдень, і 13° вночі.

У неділю, 8 вересня, погода в Києві не зміниться: хмарно з проясненнями, до 26° вдень і до 13° ночі.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.