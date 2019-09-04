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Як зробити вино з вишні

Смачне і корисне вино можна приготувати і в домашніх умовах. Факти ICTV пропонують рецепт вина з вишні.

Вино з вишні - рецепт

Готуємо міцне вино з вишні

Що знадобиться:

  • Вишневий сік – 10 л
  • Цукор – 3,5 кг
  • Вода – 2,5 л
  • Спирт – 0,5 л

Приготування:

  1. Стиглу вишню вимити, подрібнити, видаливши більшу частину кісточок (70-80%), віджати сік.
  2. З соку, води і 2,5 кг цукру зробити сусло, додати дріжджову закваску, поставити на бродіння.
  3. Після того як пройде 10 днів, вино зняти з осаду, додати спирт, 1 кг цукру, перемішати і витримувати від 7 до 10 днів.
  4. Добре відфільтрувати через кілька шарів марлі, розлити по пляшках і ретельно закупорити.

Простий рецепт вина з вишні

Що знадобиться:

  • 1 відро вишні (10 літрів);
  • 4 кг цукру.

Спосіб приготування

  1. Вишню засипте цукром, поставте на сонці для бродіння на 1-1,5 місяці, зав’яжіть горлечко пляшки марлею. Процідіть склад.
  2. Протріть залишки ягоди крізь друшляк чи сито або відіжміть, додайте до складу і залиште ще на три дні на сонці.
  3. Добре процідіть вино і залиште бродити на один-два тижні.
  4. Якщо вино занадто сухе і міцне – додайте 1-1,5 літра води.
Як зробити вино з вишні / 7 фотографий

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Поради з приготування вина в домашніх умовах:

  • Перш ніж розпочати виготовлення вина, підготуйте тару.
  • Вибирати слід тільки стиглі ягоди і плоди. Перед тим як віджимати сік, обов’язково подрібніть ягоди і плоди.
  • Для отримання більшої кількості соку, використовуйте прес. Його можна виготовити з капронової або полотняної тканини.
  • Обов’язково перевірте кислотність соку. За необхідності доведіть її до необхідного мінімуму.
  • Завжди стежте за процесом бродіння. Якщо через тиждень воно не почалося, додайте до соку дріжджі.

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Фото: Pixabay

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