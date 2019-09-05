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Ланч-бокс для школяра: прості ідеї для корисного перекусу

Розпочався новий навчальний рік і батьки мають подумати про наповнення ланч-боксу. Від його вмісту залежить здоров’я та успіхи вашої дитини у навчанні.

Ланч-бокс для школяра

Що ж покласти в ланч-бокс для школяра? Дієтологи радять брати за основу білкову їжу, бо це головний будівельний матеріал для організму, що росте. Вона надовго забезпечить відчуття ситості.

Якщо хочете, щоб ваша дитина встигала в школі та краще запам’ятовувала матеріал – зведіть вживання цукру до мінімуму.

За підрахунками педіатрів, школярі споживають його втричі більше норми. Як наслідок – надмірна вага, швидка стомлюваність, нервове збудження та слабкий імунітет.

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До речі, згідно з нормами МОЗ України, дитячий та підлітковий раціон повинен містити менше швидких вуглеводів (солодощі, випічка) і більше білка тваринного походження, тобто м’яса і молочних продуктів.

Ланч-бокс для школяра

Фото: Dreamstime.com

Виходячи з цього, для перекусу в школі ідеально підійдуть сирники, запіканка або омлет.

Про магазинну випічку краще забути – в її складі багато маргарину. Краще приготувати домашнє печиво з цільнозернового борошна на вершковому маслі.

Такий обожнюваний дітьми фаст-фуд замініть бургерами з цільнозернового хліба з запеченим м’ясом і листям салату.

А овочі (солодкий перець, помідори і огірки), які не люблять більшість малюків, разом з м’яким нежирним сиром загорніть у лаваш.

Не бійтеся класти в портфель свіжі фрукти, горіхи і сухофрукти – це відмінний варіант для легкого перекусу, якщо, звичайно, у вашого чада немає на них алергії. Вони не переб’ють апетит, а вгамують голод і підзарядь мозок. Але горіхи мають бути без солі та цукру!

Важливо! Продукти, особливо молочні та м’ясні, потрібно класти в охолодженому вигляді, тому що вже через три години в них починають розвиватися патогенні бактерії. Щоб уникнути отруєння, дитина повинна з’їсти їх у першу чергу.

Без охолодження можуть зберігатися свіжі овочі, фрукти і випічка.

Ланч-бокс для школяра

Фото: Dreamstime.com

Корисний перекус неможливо уявити без води. Щоб мотивувати дитину пити саме воду, а не солодкі напої, просто купіть красиву пляшку. 

Що ще приготувати дитині в школу на обід – Факти ICTV підібрали кілька простих рецептів.

Фото: Dreamstime

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