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Факти / Lifestyle

Як пити абсент – 3 способи

Налити в келих одну частину абсенту, поставити на краю келиха спеціальну абсентну ложку, на неї покласти кубик цукру. Вилити в келих три частини крижаної води через цукор в ложці. Цукор розчиниться у воді, а сироп змішається з абсентом.

Як пити абсент – 3 способи

Посуд для пиття абсенту

Для проведення ритуалу знадобиться спеціальна чарка для абсенту. Завдяки своїй формі дозволяє наливати оптимальну кількість напою – заповнюється лише нижній резервуар.

Як пити абсент

Цей напій вживають з цукром, тому потрібна спеціальна ложечка з отворами.

Як пити абсент

Якщо ви питимите абсент у компанії друзів, знадобиться спеціальний прилад – фонтан.

Як пити абсент

Спосіб №1. У чистому вигляді

 

Як пити абсент

  • У нерозбавленому вигляді краще пити вінтажний абсент.
  • Перед вживанням пляшку слід охолодити до нульової температури.
  • Разова доза не повинна перевищувати 30 г.

 

Спосіб №2. Класичний (по-французьки)

 

Як пити абсент

  • У спеціальну склянку налити 30 мл абсенту.
  • На склянку покласти спеціальну ложку з кубиком пресованого цукру – щоб нейтралізувати гіркоту полину.
  • У склянку повільно додається 120-150 мл холодної води – тонким струменем на цукор.
  • Після додавання води вміст склянки перемішується тієї ж ложкою, після чого туди можна додати ще кілька кубиків льоду. Але це негативно позначиться на чистоті напою.

Спосіб №3. Чеський

 

Як пити абсент

  • Спеціальну ложку з кубиками цукру покласти на склянку.
  • На ложку повільно налити одну частину алкоголю.
  • Рафінад підпалити, він повинен горіти протягом хвилини, а карамельні краплі при цьому повинні падати в склянку.
  • Рідина ретельно перемішується ложкою із залишками цукру.
  • Додати три частини холодної води. Напій повинен помутніти. Все, можна пити!

Читайте: Вчені назвали найкорисніший алкогольний напій

До слова, раніше Факти ICTV писали, що в Україні подорожчають сигарети та алкоголь.

Фото: Pixabay

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