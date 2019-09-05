Налити в келих одну частину абсенту, поставити на краю келиха спеціальну абсентну ложку, на неї покласти кубик цукру. Вилити в келих три частини крижаної води через цукор в ложці. Цукор розчиниться у воді, а сироп змішається з абсентом.

Посуд для пиття абсенту

Для проведення ритуалу знадобиться спеціальна чарка для абсенту. Завдяки своїй формі дозволяє наливати оптимальну кількість напою – заповнюється лише нижній резервуар.

Цей напій вживають з цукром, тому потрібна спеціальна ложечка з отворами.

Якщо ви питимите абсент у компанії друзів, знадобиться спеціальний прилад – фонтан.

Спосіб №1. У чистому вигляді

У нерозбавленому вигляді краще пити вінтажний абсент.

Перед вживанням пляшку слід охолодити до нульової температури.

Разова доза не повинна перевищувати 30 г.

Спосіб №2. Класичний (по-французьки)

У спеціальну склянку налити 30 мл абсенту.

На склянку покласти спеціальну ложку з кубиком пресованого цукру – щоб нейтралізувати гіркоту полину.

У склянку повільно додається 120-150 мл холодної води – тонким струменем на цукор.

Після додавання води вміст склянки перемішується тієї ж ложкою, після чого туди можна додати ще кілька кубиків льоду. Але це негативно позначиться на чистоті напою.

Спосіб №3. Чеський

Спеціальну ложку з кубиками цукру покласти на склянку.

На ложку повільно налити одну частину алкоголю.

Рафінад підпалити, він повинен горіти протягом хвилини, а карамельні краплі при цьому повинні падати в склянку.

Рідина ретельно перемішується ложкою із залишками цукру.

Додати три частини холодної води. Напій повинен помутніти. Все, можна пити!

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До слова, раніше Факти ICTV писали, що в Україні подорожчають сигарети та алкоголь.