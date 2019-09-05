Налити в келих одну частину абсенту, поставити на краю келиха спеціальну абсентну ложку, на неї покласти кубик цукру. Вилити в келих три частини крижаної води через цукор в ложці. Цукор розчиниться у воді, а сироп змішається з абсентом.
Посуд для пиття абсенту
Для проведення ритуалу знадобиться спеціальна чарка для абсенту. Завдяки своїй формі дозволяє наливати оптимальну кількість напою – заповнюється лише нижній резервуар.
Цей напій вживають з цукром, тому потрібна спеціальна ложечка з отворами.
Якщо ви питимите абсент у компанії друзів, знадобиться спеціальний прилад – фонтан.
Спосіб №1. У чистому вигляді
- У нерозбавленому вигляді краще пити вінтажний абсент.
- Перед вживанням пляшку слід охолодити до нульової температури.
- Разова доза не повинна перевищувати 30 г.
Спосіб №2. Класичний (по-французьки)
- У спеціальну склянку налити 30 мл абсенту.
- На склянку покласти спеціальну ложку з кубиком пресованого цукру – щоб нейтралізувати гіркоту полину.
- У склянку повільно додається 120-150 мл холодної води – тонким струменем на цукор.
- Після додавання води вміст склянки перемішується тієї ж ложкою, після чого туди можна додати ще кілька кубиків льоду. Але це негативно позначиться на чистоті напою.
Спосіб №3. Чеський
- Спеціальну ложку з кубиками цукру покласти на склянку.
- На ложку повільно налити одну частину алкоголю.
- Рафінад підпалити, він повинен горіти протягом хвилини, а карамельні краплі при цьому повинні падати в склянку.
- Рідина ретельно перемішується ложкою із залишками цукру.
- Додати три частини холодної води. Напій повинен помутніти. Все, можна пити!
Читайте: Вчені назвали найкорисніший алкогольний напій
До слова, раніше Факти ICTV писали, що в Україні подорожчають сигарети та алкоголь.